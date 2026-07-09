Chật vật tìm chỗ để xe tại các chung cư khu vực trung tâm

Thiếu chỗ đỗ ô tô tại các chung cư cao tầng khu vực trung tâm đang trở thành bài toán nan giải, không chỉ gây bất tiện cho cư dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, trật tự và mỹ quan đô thị.

Vỉa hè trước chung cư Tecco Towers, phường Hạc Thành trở thành chỗ để xe.

Chuyển đến thuê nhà tại chung cư Đông Bắc Tower, tại 81 Trường Thi, phường Hạc Thành được vài tháng, anh Mai Trọng Hưng không nghĩ hằng ngày mình sẽ phải đối mặt với tình trạng chật vật tìm chỗ để xe ô tô. Chung cư nơi anh Hưng ở có 281 căn hộ. Tòa nhà có tầng hầm để xe máy, ô tô, song chỗ để xe ở tầng hầm đã chật kín, thậm chí nhiều xe máy phải bố trí xếp thành từng hàng phía trước tòa nhà. Anh Hưng cũng như nhiều hộ chuyển đến sau phải tự tìm chỗ gửi xe bên ngoài. Tuy nhiên, khu vực xây dựng chung cư vốn là khu dân cư hình thành từ hàng chục năm trước, không gian chật hẹp, dân cư đông đúc, việc tìm chỗ đỗ xe trở nên khó khăn. Hệ quả là tình trạng ô tô đỗ trên vỉa hè, trước cửa nhà dân, thậm chí chắn lối đi, gây bức xúc cho cư dân chung cư lẫn hộ dân khu vực lân cận. Vào giờ cao điểm, nhiều tuyến đường quanh chung cư thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ. “Hôm nào đi làm về cũng hồi hộp, không biết còn chỗ nào để đỗ xe hay lại phải gửi ở xa rồi đi bộ về,” anh Hưng chia sẻ.

Tại khu chung cư nhà ở xã hội (NOXH) phố Bào Ngoại, phường Hạc Thành, tình trạng quá tải chỗ để xe diễn ra khá phổ biến. Nhiều xe máy phải xếp ken dày trong các tuyến đường nội bộ, trong khi ô tô buộc phải đậu, đỗ dọc vỉa hè và lề đường xung quanh khu chung cư. Đáng nói, khu vực này nằm trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, dịch vụ. Vì vậy, vào giờ cao điểm, tình trạng đỗ xe lộn xộn càng trở nên phức tạp.

Tình trạng “chật vật” tìm nơi đỗ ô tô cũng diễn ra phổ biến tại nhiều khu chung cư thương mại ở khu vực trung tâm đô thị, nơi mật độ dân cư cao. Tại chung cư Tecco Towers, phường Hạc Thành với quy mô hơn 500 căn hộ, 10 căn thương mại, cư dân đông đúc dẫn đến áp lực về chỗ để xe ngày càng gia tăng. Theo thiết kế, tầng hầm bố trí khu vực trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, thực tế chỉ đáp ứng được nhu cầu gửi xe máy và khoảng 90 ô tô. Trong khi đó, số lượng ô tô của cư dân lên tới hàng trăm chiếc, chưa kể phương tiện của khách đến giao dịch, sinh hoạt. Điều này khiến việc tìm chỗ đỗ xe trở thành bài toán khó. Số xe ô tô không có chỗ để trong hầm phải bố trí một phần đậu, đỗ tại khu vực sân chơi, lối đi chung của chung cư hoặc tại vỉa hè, khu vực đường Trịnh Tùng, Phạm Vấn. Khách đến chung cư thường phải dừng tạm trên vỉa hè, lề đường, khiến trật tự đô thị thêm phần lộn xộn, nhất là một số khung giờ cao điểm.

Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe tại các chung cư không chỉ xảy ra ở Thanh Hóa mà còn là vấn đề chung của nhiều đô thị. Khi triển khai dự án, chủ đầu tư phải được chấp thuận chủ trương đầu tư và bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, cây xanh và đặc biệt là chỗ để xe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng thiếu chỗ đỗ ô tô tại các khu chung cư không chỉ diễn ra trên địa bàn tỉnh mà còn là vấn đề chung ở nhiều đô thị trong cả nước. Theo đánh giá của ngành chức năng, có nhiều yếu tố dẫn đến thực trạng này, như: Một số dự án nhà ở chung cư được triển khai từ lâu nên chưa tính toán đầy đủ nhu cầu để xe. Trong khi đó, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân những năm gần đây vượt xa dự báo, tạo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị. Việc đầu tư diện tích để xe, đặc biệt là tầng hầm để xe ô tô, làm tăng tổng mức đầu tư, dẫn đến tăng giá bán căn hộ, trong khi nhu cầu mua nhà ở phân khúc giá thấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Ngoài ra, ý thức đậu, đỗ xe của một bộ phận người dân chưa cao cũng góp phần làm tình trạng thêm phức tạp.

Từ những bất cập đã bộc lộ, yêu cầu đặt ra là cần có tầm nhìn dài hạn hơn trong quy hoạch, thẩm định và cấp phép xây dựng, bảo đảm các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, tránh tình trạng quá tải chỗ để xe chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng. Thực tế trên địa bàn tỉnh cho thấy tốc độ phát triển nhà ở chung cư diễn ra mạnh. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2025 đã có 13 dự án NOXH hoàn thành, cung cấp khoảng 4.500 căn hộ cho thị trường với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 95%. Bên cạnh đó, 10 dự án khác đang được triển khai với quy mô khoảng 10.400 căn hộ, nhiều tòa nhà đã đưa vào sử dụng. Thị trường nhà ở thương mại ngày càng sôi động với nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn. Theo Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh điều chỉnh, tổng diện tích nhà ở tăng thêm dự kiến đạt hơn 32,4 triệu m2 sàn, tương ứng hơn 300.000 căn hộ chung cư. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chung cư tiếp tục gia tăng, bài toán chỗ đỗ xe càng phải được tính toán dài hạn hơn.

Để giải quyết bài toán này, cùng với việc nâng cao chất lượng quy hoạch, thẩm định và cấp phép xây dựng, việc bố trí quỹ đất cho bãi đỗ xe cần được tính toán ngay từ giai đoạn lập dự án, phù hợp với tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân. Đồng thời, cần nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng, các mô hình bãi đỗ xe thông minh nhằm giảm áp lực phương tiện cá nhân. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, rà soát, chủ động bố trí các điểm đỗ xe phù hợp, bảo đảm trật tự đô thị. Chủ đầu tư và ban quản trị chung cư cần phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm giải pháp sắp xếp, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, góp phần từng bước tháo gỡ áp lực chỗ để xe, hướng tới môi trường sống văn minh, bền vững trong các khu đô thị.

Bài và ảnh: Việt Hương