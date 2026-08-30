Chắp cánh cho Vovinam phát triển

Trên mảnh đất Thanh Hóa giàu truyền thống thượng võ, Vovinam đang ngày càng bén rễ, nở hoa, trở thành môn thể thao được đông đảo người dân tham gia tập luyện. Có được sự lan tỏa sâu rộng ấy một phần là nhờ vai trò định hướng và đồng hành bền bỉ của Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa qua từng năm tháng.

Các võ sinh CLB Vovinam phường Sầm Sơn duy trì luyện tập thường xuyên.

Phong trào Vovinam tại Thanh Hóa được hình thành từ năm 1995 và từng bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2013, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa chính thức được thành lập, tạo dấu mốc quan trọng cho sự phát triển bài bản của phong trào võ thuật Việt Võ Đạo trên địa bàn tỉnh.

Xác định sứ mệnh đưa môn võ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiếp cận sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã không ngừng tuyên truyền, động viên, hướng dẫn các tổ chức xã hội, các ngành, các cấp, các địa phương trong toàn tỉnh chú trọng phát triển phong trào Vovinam. Trọng tâm là đưa môn võ Việt như mạch nguồn tuôn chảy trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong lực lượng thanh, thiếu niên và học sinh.

Nhờ tinh thần chủ động ấy của liên đoàn, phong trào Vovinam từ khu vực thành thị sầm uất đến các vùng đồng bằng trù phú, vùng biển mênh mông, hay các bản làng miền núi xa xôi, hình ảnh các võ sinh trong võ phục xanh ngày ngày luyện tập đã dần trở nên quen thuộc.

"Nhờ sự quan tâm, định hướng của Liên đoàn Vovinam, đến nay Câu lạc bộ (CLB) Vovinam của phường Sầm Sơn luôn duy trì ổn định 100 võ sinh tham gia tập luyện. Phong trào phát triển mạnh mẽ là cơ sở tạo nguồn vận động viên (VĐV) chất lượng cho phường Sầm Sơn tham gia Hội khỏe Phù Đổng, kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh, đặc biệt là Đại hội TDTT toàn tỉnh”, Chủ nhiệm CLB Vovinam phường Sầm Sơn Cao Tùng Dương cho biết.

Còn huấn luyện viên (HLV) Đỗ Huy Khương, người đã góp phần đưa phong trào phát triển mạnh mẽ ở các địa phương miền núi của tỉnh, chia sẻ “Đưa Vovinam lên vùng cao là một hành trình gian nan nhưng đầy tự hào. Nhờ sự hỗ trợ sát sao về chuyên môn cũng như tài liệu từ Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa, đặc biệt là việc phối hợp cùng ngành giáo dục đưa môn võ thành môn tự chọn trong các chương trình ngoại khóa, các CLB thể thao học sinh, chúng tôi đã quy tụ được đông đảo học sinh các trường THCS, THPT tham gia. Nhìn các em trưởng thành, tự tin biểu diễn trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng hay giải đấu cấp tỉnh, tôi tin môn võ dân tộc đã thực sự cắm rễ sâu vào đời sống tuổi trẻ miền núi”.

Từ những nhóm, đội, CLB đầu tiên với số ít thành viên, phong trào Vovinam trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển với tốc độ nhanh, thu hút số lượng người tham gia luyện tập, thi đấu ngày càng tăng. Nếu từ năm 2014 trở về trước, Vovinam Thanh Hóa vẫn trong quá trình xây dựng phong trào, thì đến nay Vovinam đã phủ sóng khắp các địa phương trong tỉnh với hơn 200 CLB, hơn 3.000 võ sinh tập luyện thường xuyên.

Đáng chú ý, ngoài việc phát triển mô hình các CLB, Liên đoàn Vovinam để lại dấu ấn khi tổ chức thành công giải đấu, hội diễn quy mô lớn, tạo sân chơi hấp dẫn, uy tín cho các võ sinh. Tiêu biểu như: hội diễn Vovinam các CLB “Mừng Đảng, mừng xuân”, giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa Cup Tiến Nông, giải Vovinam trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức môn Vovinam trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng, các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm.

Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa cũng tổ chức các khóa, lớp tập huấn chuyên môn cho đội HLV, hướng dẫn viên, môn sinh cơ sở thu hút hàng trăm học viên tham gia mỗi năm. Bên cạnh đó, hàng năm liên đoàn đã chấm thi thăng cấp trình độ đai đẳng và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ cho gần hàng nghìn võ sinh thuộc các CLB Vovinam trong tỉnh.

Cùng với gây dựng và phát triển phong trào, liên đoàn cũng phối hợp cùng Đội tuyển Vovinam thành tích cao của tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng VĐV chất lượng tham gia các giải quốc gia, quốc tế, giành được nhiều thành tích cao. Tham gia các giải trong nước, Vovinam Thanh Hóa luôn xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn từ năm 2014 đến nay, đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, riêng nội dung đối kháng nhiều năm dẫn đầu cả nước. Vovinam Thanh Hóa cũng có những võ sĩ tiêu biểu, vươn tầm thế giới như: Trần Anh Tuấn, Lê Thị Hiền, Trương Văn Tuấn, Lưu Đức Điệp...

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cho biết: “Thời gian tới liên đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh hơn về cơ sở, chú trọng phát triển lực lượng trẻ và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB; tạo thêm sân chơi giao lưu, thi đấu; đồng thời khuyến khích các địa phương chủ động xây dựng phong trào phù hợp với điều kiện thực tế”.

“Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa là một trong những mô hình xã hội hóa thể thao hoạt động hiệu quả. Vai trò cầu nối và định hướng của liên đoàn đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng quy mô phong trào TDTT quần chúng, đồng thời tạo nguồn VĐV dồi dào cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Liên đoàn cũng rất năng động trong các hoạt động, đặc biệt làm tốt công tác xã hội hóa, thể hiện qua việc nhà tài trợ là Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông luôn đồng hành trong việc duy trì các hoạt động, tổ chức giải đấu thường xuyên và ngày càng chuyên nghiệp. Sự chủ động, sáng tạo của liên đoàn xứng đáng là điểm sáng để các bộ môn thể thao khác học tập và lan tỏa”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhận định.

Bài và ảnh: Anh Tuân