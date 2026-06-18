Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Nghĩa cử cao đẹp

Sức khỏe là vốn quý của mỗi con người, là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển đất nước. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Trong đó, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân được xem là một bước đi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe cộng đồng.

Người dân xã Tam Thanh được khám sức khỏe miễn phí từ chương trình tình nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".

Chỉ thị số 17/CT-TTg được ban hành trong bối cảnh mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh lý hô hấp mạn tính ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp người bệnh chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị, tăng chi phí y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Trong khi đó, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc là giải pháp hiệu quả để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, chẩn đoán bệnh ở giai đoạn đầu và can thiệp kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều bệnh lý nguy hiểm hoàn toàn có thể kiểm soát hoặc điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ. Không chỉ mang lại lợi ích cho từng cá nhân, việc chủ động theo dõi sức khỏe còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xã hội. Điểm nổi bật của Chỉ thị số 17/CT-TTg là hướng đến mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đây không chỉ là chính sách y tế đơn thuần mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, tại Thanh Hóa, các cơ sở y tế đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, nhiều đơn vị còn chủ động tổ chức các chương trình khám bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe và truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Tại xã Tam Thanh, một chương trình khám bệnh tình nguyện vừa được tổ chức đã mang đến niềm vui và sự an tâm cho hàng trăm người dân vùng cao. Từ sáng sớm, khuôn viên trạm y tế xã đã đông kín người đến chờ khám. Phần lớn là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Với nhiều người dân nơi đây, việc được các bác sĩ thăm khám ngay tại địa phương là cơ hội không phải lúc nào cũng có. Bởi điều kiện đi lại còn khó khăn, không ít người thường chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã nặng hoặc những cơn đau đã kéo dài nhiều ngày. Bà Hà Thị Nê, 67 tuổi, ở xã Tam Thanh chia sẻ: “Tôi bị đau khớp đã lâu nhưng ít khi đi khám vì nhà xa bệnh viện, con cháu cũng bận. Hôm nay được các bác sĩ khám, siêu âm rồi tư vấn tận tình, tôi thấy rất yên tâm. Mong có thêm nhiều chương trình như thế này để bà con vùng cao được quan tâm hơn”.

Người dân xã Tam Thanh được khám sức khỏe miễn phí từ chương trình tình nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".

Theo đại diện lãnh đạo xã Tam Thanh, những hoạt động khám chữa bệnh lưu động không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Thông qua các đợt khám sàng lọc, nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ cao được phát hiện sớm, từ đó có hướng theo dõi và điều trị kịp thời.

Thực tế cho thấy, nhu cầu được khám sức khỏe định kỳ của người dân ngày càng tăng. Khi đời sống được nâng cao, người dân không chỉ quan tâm đến việc chữa bệnh mà còn chú trọng phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là xu hướng tất yếu của nền y học hiện đại - chuyển từ điều trị sang dự phòng, từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, để chủ trương khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí phát huy hiệu quả cao nhất, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Ngành y tế cần tiếp tục nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe người dân. Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, từ đó chủ động tham gia và hợp tác với các cơ sở y tế.

Về phía người dân, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe, không chờ đến khi có bệnh mới đi khám. Việc khám sức khỏe định kỳ, thực hiện lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động chính là những giải pháp hiệu quả để phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bài và ảnh: Tô Hà