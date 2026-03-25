Carboss - Công ty phân phối giải pháp cách âm chống ồn ô tô hàng đầu Việt Nam

Tiếng ồn động cơ, tiếng gió rít hay tiếng lốp ma sát với mặt đường luôn là "kẻ thù" gây mệt mỏi cho mọi tài xế trong những chuyến đi dài. Hiểu được điều đó, Carboss tự hào là đơn vị tiên phong mang đến các giải pháp cách âm chống ồn ô tô chuyên sâu, giúp nâng tầm không gian sống thứ hai của bạn trở nên yên tĩnh và sang trọng hơn.

Tại sao cách âm chống ồn ô tô là nâng cấp đáng giá nhất?

Nhiều dòng xe phổ thông tại Việt Nam hiện nay thường bị cắt giảm phần cách âm để tối ưu chi phí. Việc dán cách âm không chỉ đơn thuần là giảm tiếng ồn, mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực:

Bảo vệ sức khỏe: Giảm căng thẳng, mệt mỏi và ù tai khi lái xe trong thời gian dài.

Tăng cường chất lượng âm thanh: Khi không gian yên tĩnh, hệ thống loa trên xe sẽ trình diễn âm nhạc chân thực và sống động hơn.

Cải thiện khả năng cách nhiệt: Vật liệu cách âm cao cấp thường đi kèm tính năng cản nhiệt, giúp điều hòa xe hoạt động hiệu quả hơn.

Carboss – Chất lượng tạo nên thương hiệu dẫn đầu

Trên thị trường đầy rẫy các loại vật liệu cách âm chống ồn ô tô kém chất lượng, Carboss khẳng định vị thế nhờ sự khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm và quy trình thi công.

1. Sản phẩm chính hãng, kiểm định quốc tế

Carboss phân phối dòng vật liệu cách âm chống ồn ô tô GRAN TURISMO chính hãng – thương hiệu cao cấp được tin dùng trên toàn cầu trong lĩnh vực cách âm ô tô. Sản phẩm nổi bật với những ưu điểm vượt trội:

Không mùi, không chảy nhựa ngay cả khi xe vận hành dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt

Trọng lượng tối ưu , không làm tăng tải trọng hay ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành

Độ bám dính cực cao , thi công chắc chắn, không bong tróc theo thời gian

Độ bền lâu dài , có thể sử dụng ổn định lên đến hàng chục năm

GRAN TURISMO đặc biệt phù hợp cho các dòng xe cần cách âm hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo độ nhẹ và an toàn cho nội thất.

2. Công nghệ xử lý tiếng ồn đa tầng

Thay vì chỉ dán một lớp đơn thuần, Carboss áp dụng công nghệ phối hợp nhiều lớp vật liệu để triệt tiêu tối đa các dải tần âm thanh khác nhau:

Lớp giảm chấn (Damping): Dập tắt các rung động từ khung gầm và tôn xe.

Lớp tiêu âm (Absorber): Hấp thụ âm thanh, loại bỏ hiện tượng dội âm trong khoang xe.

Lớp cách âm (Barrier): Ngăn chặn tiếng ồn từ môi trường bên ngoài xâm nhập.

3. Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao

Việc tháo lắp nội thất xe đòi hỏi sự tỉ mỉ và hiểu rõ cấu tạo của từng dòng xe (từ sedan đến SUV). Tại Carboss, mỗi công đoạn đều được thực hiện theo tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo xe sau khi thi công vẫn giữ nguyên độ “zin” và không phát sinh tiếng kêu lọc xọc.

Các hạng mục cách âm chống ồn ô tô trọng yếu tại Carboss

Để đạt hiệu quả tối ưu, Carboss cung cấp các gói giải pháp linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng:

Hạng mục Nguồn ồn xử lý Hiệu quả mang lại Cách âm 4 cánh cửa Tiếng còi xe, gió rít, tạp âm môi trường Đóng cửa chắc tay, nghe nhạc hay hơn rõ rệt Cách âm sàn & Cốp Tiếng lốp, đá văng, tiếng pô xe Giảm rung gầm, mang lại sự đầm chắc khi di chuyển Cách âm hốc bánh Tiếng ma sát lốp với mặt đường Triệt tiêu tiếng “rào rào” đặc trưng của xe phổ thông Cách âm nắp Capo Tiếng động cơ, nhiệt lượng máy Giảm ồn khoang máy vào cabin, bảo vệ lớp sơn nắp capo

Cam kết từ Carboss Việt Nam

"Chúng tôi không chỉ bán vật liệu, chúng tôi bán sự thư thái trên mọi hành trình."

Đến với Carboss, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm với chính sách:

Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho mọi gói giải pháp. Tư vấn cá nhân hóa: Khảo sát tình trạng xe và tư vấn giải pháp phù hợp nhất với ngân sách.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp để biến chiếc xe của mình thành một "phòng trà di động" yên tĩnh, hãy liên hệ ngay với Carboss để được hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu.

Thông tin liên hệ: