Cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể và HTX

Sáng 18/12, tại khách sạn Long Anh, phường Hạc Thành, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể (KTTT) và HTX cho 70 đại biểu là cán bộ quản lý, thành viên các HTX và Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến sâu rộng các nội dung trọng tâm của Luật HTX năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất có hiệu lực trong năm 2025. Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ những điểm mới trong Nghị định 113/2024/NĐ-CP về chi tiết thi hành Luật HTX và những chính sách hỗ trợ phát triển KTTT theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Các đại biểu đại diện cho các HTX trong tỉnh tham gia hội nghị.

Bên cạnh việc phổ biến lý thuyết, hội nghị cũng dành thời gian để đối thoại trực tiếp, tháo gỡ các vướng mắc của HTX liên quan đến quy trình chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo luật mới; Cơ chế tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; Các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai đối với các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Báo cáo viên trình bày các nội dung, chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hỗ trợ HTX. Thông qua việc cập nhật kịp thời các quy định pháp luật sẽ giúp các HTX vận hành đúng luật, giúp các đơn vị tiếp cận được chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế mới.

Lê Hoà