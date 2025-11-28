Cấp bách triển khai, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Sáng 28/11, Sở Công Thương tổ chức Hội thảo tuyên truyền cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về triển khai, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Hội thảo với sự tham dự của các đơn vị xúc tiến Công Thương các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, các doanh nghiệp trong KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Công Thương Thanh Hóa Hoàng Xuân Phong khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Công Thương Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu cấp bách của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bối cảnh nguồn năng lượng truyền thống dần cạn kiệt, áp lực bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng lớn, trong khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa tăng mạnh. Việc áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất mà còn phù hợp định hướng phát triển bền vững, xanh và thông minh của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, chuyên gia Công ty Giải pháp công nghệ Việt Nam (VETS) đã trình bày hệ thống khung pháp lý hiện hành và các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đại diện Công ty Giải pháp công nghệ Việt Nam truyền đạt tới hội thảo hệ thống khung pháp lý hiện hành và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Nội dung đáng chú ý gồm yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng định kỳ 3 năm/lần, chỉ định người quản lý năng lượng và mô hình quản lý năng lượng; đồng thời bổ sung nhiều chế tài xử phạt đối với hành vi không tuân thủ. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích tiếp cận tín dụng xanh, chuyển đổi công nghệ, tối ưu thiết bị thông qua các cơ chế ưu đãi mới.

Trong phần chuyên đề kỹ thuật, chuyên gia cũng truyền đạt các định hướng, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi về giải pháp tối ưu trong lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Công ty CP Thương mại & Đầu tư PFC cũng giới thiệu công nghệ chiếu sáng công nghiệp bằng đèn LED hiệu suất cao, có khả năng tiết kiệm 40-50% điện năng so với chiếu sáng truyền thống, cùng các giải pháp chiếu sáng thông minh tích hợp điều khiển tự động cho nhà xưởng.

Tại phần thảo luận, các doanh nghiệp đã đặt câu hỏi và được các chuyên gia giải đáp cách đánh giá sử dụng năng lượng hiệu quả; lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện phù hợp; cơ chế đối với điện mặt trời áp mái và tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm chiếu sáng.

Các doanh nghiệp tham quan công nghệ chiếu sáng công nghiệp bằng đèn LED.

Các chuyên gia cũng đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chú trọng ba trụ cột: lựa chọn thiết bị đúng chuẩn, vận hành - bảo dưỡng theo quy trình và áp dụng mô hình quản lý năng lượng phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Tại hội nghị, Sở Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong kiểm toán năng lượng, hướng dẫn các quy định mới và hỗ trợ triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các KCN, CCN. Những kinh nghiệm, dữ liệu và mô hình hiệu quả được chia sẻ tại hội thảo sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp áp dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững.

Minh Hằng