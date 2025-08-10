“Cánh tay nối dài” trong phòng, chống dịch bệnh

Sau khi hết sứ mệnh lịch sử cùng với đơn vị hành chính cấp huyện, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp (DVNN) trên địa bàn tỉnh đã được tái thành lập và tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” đưa khoa học - kỹ thuật đến với nông dân. Đồng thời, trở thành “cánh tay nối dài” của ngành nông nghiệp trong phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ở cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hóa hướng dẫn người dân xã Thiệu Hóa kỹ thuật chăm sóc cây nho hạ đen.

Xã Thiệu Hóa là địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp của tỉnh với nhiều mô hình trang trại trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn. Ở thời điểm hiện tại, khi thời tiết có nhiều bất thuận, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đang diễn biến phức tạp, chính là thách thức đối với cán bộ Trung tâm DVNN Thiệu Hóa. Với mục tiêu hỗ trợ địa phương xây dựng được nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả kinh tế cao, trung tâm đã phân công cán bộ tham gia chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất phù hợp với khả năng, truyền thống canh tác của người dân. Đồng thời, bám sát sản xuất, kịp thời phát hiện, xử lý tốt dịch hại cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi và diện tích nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tư duy sản xuất cho người dân.

Là một trong những hộ dân tham gia quy trình sản xuất rau an toàn của xã Thiệu Hóa, chị Tô Thị Dung ở khu dân phố 1 đã tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP do Trung tâm DVNN Thiệu Hóa tổ chức. Từ những kiến thức được học, chị đã ứng dụng để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên diện tích trồng rau của gia đình.

Chị Dung cho biết: "Chúng tôi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, củ, quả an toàn và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ đó, dần thay đổi tư duy sản xuất, có trách nhiệm hơn trong thực hiện quy trình trồng trọt theo hướng dẫn. Tuy ban đầu có nhiều khó khăn nhưng sản phẩm hầu hết được thương lái tiêu thụ, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nên ngày càng nhiều hộ dân đến học tập kinh nghiệm và nhân rộng mô hình".

Giám đốc Trung tâm DVNN Thiệu Hóa Hoàng Ngọc Lĩnh cho biết: "Sau khi được thành lập theo quyết định mới, trung tâm tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nhờ sự sát sao của cán bộ phụ trách của trung tâm và công tác phối hợp của chính quyền các địa phương, đến nay ở các xã Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Trung, Thiệu Tiến, Thiệu Toán đã phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, giá trị gia tăng cao. Trình độ sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt".

Được đánh giá luôn làm tốt công tác dự tính, dự báo, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, Trung tâm DVNN Hậu Lộc đã trở thành điểm tựa cho các địa phương và người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Từ ngày 25/7 trên địa bàn xã Hoa Lộc xảy ra tình trạng lợn ốm, bỏ ăn, chết tại một số hộ chăn nuôi, trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương xuống lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh cho đàn lợn. Đồng thời, khi có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh Dịch tả lợn châu Phi, cán bộ trung tâm đã cùng với địa phương giám sát, lập biên bản và tổ chức tiêu hủy 199 con lợn của 13 hộ trên địa bàn 7 thôn. Cùng với đó, hướng dẫn địa phương phun tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế lây nhiễm chéo tới các hộ chăn nuôi khác.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc Trịnh Trung Dũng cho biết: Thời điểm này đàn vật nuôi đang có nguy cơ cao lây nhiễm các loại dịch bệnh. Trong đó, với đàn gà là bệnh cúm gia cầm, đàn lợn là bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, trên cây trồng cũng có nguy cơ bị xâm nhiễm của các loại bệnh như rầy nâu, đốm lá. Trước tình hình đó, Trung tâm DVNN Hậu Lộc đã làm tốt vai trò dự báo dịch bệnh và hướng dẫn địa phương cách phòng trừ. Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ trung tâm, người dân địa phương đã có ý thức, chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Tại Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập các trung tâm DVNN thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh Hóa hiện có 26 trung tâm DVNN. Các trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các trung tâm DVNN cấp huyện, thị xã, thành phố trước đây và được chuyển về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Các trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, khuyến nông và các hoạt động chuyên ngành khác trên địa bàn liên xã, phường. Đồng thời, được giao nhiệm vụ thực hiện điều tra, dự báo dịch bệnh cây trồng và vật nuôi; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; tổ chức chuyển giao công nghệ; kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản; phối hợp trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Bài và ảnh: Thụy Châu