Cảnh giác chiêu trò cắt ghép hình ảnh, dùng người đóng giả bệnh nhân “khỏi bệnh” để bán thuốc giả

Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân, một số đối tượng bán thuốc, thực phẩm chức năng với giá cao gấp nhiều lần so với thực tế giá trị thực tế.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh lý, để thực hiện hành vi bán thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe như: viên xương khớp, nước sâm, cao sâm... được các đối tượng quảng cáo là “hàng nhập khẩu cao cấp” có tác dụng phòng ngừa ung thư, chữa bách bệnh... bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn như sử dụng ứng dụng Facebook, Zalo, Telegram... gọi điện, nhắn tin cho người dân tự xưng là bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện lớn để tư vấn bệnh hoặc trực tiếp tổ chức hội thảo, các buổi tư vấn sức khỏe, sự kiện giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp; tặng mì chính, nước mắm, dầu ăn, khăn mặt miễn phí... mục đích để thu hút nhiều người tham gia.

Sau đó, các đối tượng sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các chương trình thời sự, dùng người đóng giả bệnh nhân đã khỏi bệnh để tạo lòng tin, thổi phồng công dụng sản phẩm như “thuốc thần dược, chữa bách bệnh, hiệu quả tức thì” khiến người dân tin tưởng mua một lượng thuốc lớn gây thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội.

Trước tình hình trên, Công an xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia hoặc giới thiệu người thân, bạn bè tham gia vào các chương trình hội thảo, sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm được tổ chức có dấu hiệu bất thường, biểu hiện của bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng đa cấp; kiểm tra mã vạch, tem chống hàng giả, tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, giá cả, công dụng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng hoặc các loại sữa được in chữ nước ngoài; không tin vào các lời quảng cáo phóng đại, chưa được kiểm chứng do các đối tượng đưa ra.

Người cao tuổi, người có bệnh nên đến khám và mua thuốc tại các bệnh viện, nhà thuốc có giấy phép hành nghề của Bộ Y tế hoặc trước khi bỏ ra số tiền lớn mua hàng, người già nên trao đổi với người thân trong gia đình để được tư vấn và hỗ trợ kiểm tra thông tin.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an xã/phường, chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý thị trường tại địa phương để kịp thời xử lý.

Nguồn: https://vtv.vn/canh-giac-chieu-tro-cat-ghep-hinh-anh-dung-nguoi-dong-gia-benh-nhan-khoi-benh-de-ban-thuoc-gia-100260422182305473.htm