Cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết vào mùa sớm

Mặc dù chưa bước vào mùa dịch, song tại Thanh Hóa, số ca mắc sốt xuất huyết đã bắt đầu có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ nhiều năm trước. Theo ghi nhận của ngành y tế, mức tăng hiện mới ở ngưỡng nhẹ, chưa gây áp lực lên hệ thống điều trị cũng như dự phòng. Tuy nhiên, đây lại là tín hiệu cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể đến sớm hơn thường lệ.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông thường, sốt xuất huyết tại Thanh Hóa thường gia tăng mạnh từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên, năm nay, ngay từ tháng 3, các cơ sở y tế đã tiếp nhận rải rác các ca bệnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 23 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân được nhận định chủ yếu do điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Nắng nóng đến sớm, xen kẽ các đợt mưa trái mùa, độ ẩm không khí cao đã tạo môi trường thuận lợi để muỗi vằn - trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi, phát triển mạnh. Bên cạnh đó, tại nhiều khu dân cư, tình trạng tồn đọng nước trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, vật dụng phế thải, công trình xây dựng... chưa được xử lý triệt để, làm gia tăng ổ lăng quăng, bọ gậy.

Trước diễn biến này, ngành y tế Thanh Hóa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ sớm. Công tác giám sát phát hiện sớm ca bệnh cũng như giám sát dịch tễ được tăng cường, đặc biệt tại các khu vực có ca bệnh xuất hiện.

Trung tâm Y tế Hậu Lộc và Bệnh viện Đa khoa Hậu lộc phối hợp giám sát ca mắc sốt xuất huyết.

Bác sĩ CKII Đinh Văn Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc cho biết: “Những trường hợp đến bệnh viện khám, có biểu hiện phát ban, sốt đều được chúng tôi cho test sốt xuất huyết, nếu dương tính sẽ báo ngay cho trung tâm y tế để điều tra dịch tễ, phòng chống dịch".

Bác sỹ CKI Mai Đình Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hậu Lộc cho biết thêm: "Chúng tôi giám sát chặt chẽ các ca mắc, nghi mắc, tổ chức bao vây, dập dịch với những ca nguy cơ lây lan. Đồng thời phun hoá chất diệt muỗi chủ động tại các khu vực trọng điểm nhằm hạn chế lây lan. Đồng thời, các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy cũng được phát động rộng rãi tại cộng đồng”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia y tế, hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của ngành y tế mà còn cần sự tham gia tích cực của người dân. Thực tế cho thấy, nhiều hộ gia đình vẫn còn chủ quan, chưa duy trì thường xuyên các biện pháp phòng bệnh, tạo điều kiện cho muỗi phát triển và truyền bệnh.

Bác sĩ CKII Trần Quang Hiếu, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo: “Người dân cần chủ động phòng bệnh với những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả như: đậy kín dụng cụ chứa nước nhỏ, thả cá vào bể chứa để diệt lăng quăng, thay nước thường xuyên ở các vật dụng như lọ hoa, khay nước; ngủ màn kể cả ban ngày; phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất. Dọn dẹp vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật dụng, phế thải tồn đọng nước. Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết”.

Đặc biệt, khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn hoặc xuất huyết dưới da, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc tự ý điều trị tại nhà hoặc đến viện muộn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thuỳ Dung