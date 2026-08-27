Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 22 xã của Thanh Hóa

Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn và dòng chảy; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường qua khu vực bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung. Ảnh: Tuấn Bình

Theo tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát lúc 19 giờ 20 phút ngày 27/8, trong 6 giờ qua (từ 13 đến 19 giờ ngày 27/8), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Tam Chung (xã Tam Chung) 70,6mm, Phú Lệ 1 (xã Phú Lệ) 58,4mm, Cẩm Liên 1 (xã Cẩm Thạch) 53,4mm.

Cùng với đó, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần đạt bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 30mm. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các thôn, bản, khu vực có nguy cơ trong tỉnh.

Các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm các xã Trung Sơn, Phú Lệ, Trung Thành, Na Mèo, Sơn Điện, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Mường Lý, Tam Lư, Cẩm Thạch, Quan Sơn, Tam Chung, Sơn Thủy, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Trung Lý, Thượng Ninh, Mường Lát, Như Thanh, Thanh Quân, Như Xuân và Hóa Quỳ. Tại các địa phương này, nguy cơ tập trung tại các thôn, bản và những điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá.

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội, đồng thời có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện.

Trước diễn biến mưa còn tiếp diễn và nguy cơ thiên tai, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn, suối, khe khi mưa lớn; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản.

LP