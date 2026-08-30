Cảnh báo mưa cường độ lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và Thanh Hóa đến Huế

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi trong cơn mưa. Ảnh: Hồng Đạt /TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cùng với đó, ngày và đêm 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

“Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất,” Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/8

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 27-30 độ C; phía Nam 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 30/8, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 31/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/canh-bao-mua-cuong-do-lon-o-dong-bang-bac-bo-lang-son-va-thanh-hoa-den-hue-post1133365.vnp