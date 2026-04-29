Cảnh báo dông lốc, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại

Sáng 29/4, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát đi tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại xã Pù Luông, mưa lớn, kèm theo gió mạnh làm tốc mái nhà ở của hộ dân. Ảnh: Lê Hợi

Theo đó, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, hiện các khối mây đối lưu đang phát triển mạnh tại nhiều khu vực như Xuân Bình, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Đông Quang, Đông Sơn, Hạc Thành... Đồng thời, vùng mây đối lưu hình thành ở khu vực giáp ranh Nghệ An – Thanh Hóa có xu hướng di chuyển vào địa bàn tỉnh.

Trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào và dông tại hầu hết ở các tổ dân phố/thôn/bản thuộc các xã/phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, riêng có mưa rào và dông mạnh tại các tổ dân phố/thôn/bản thuộc các xã/phường sau:

Hoằng Giang, Hoằng Phú; Hoằng Sơn; Hoằng Hoá; Hoằng Tiến; Hoằng Thanh; Hoằng Châu; Hoằng Lộc; Đông Thành; Triệu Lộc; xã Hoa Lộc; Vạn Lộc; Hậu Lộc; Ba Đình; Nga An; Hồ Vương; Tân Tiến; Nga Sơn; Nga Thắng; Xuân Du; Mậu Lâm; Như Thanh; Yên Thọ; Xuân Thái; Thanh Kỳ; Thượng Ninh; Thanh Quân; Như Xuân; Thanh Phong; Hoá Quỳ; Xuân Bình, Các Sơn, Trường Lâm; Hải Bình; Nghi Sơn; Trung Chính; Thắng Lợi; Nông Cống; xã Trường Văn; Thăng Bình; Tượng Lĩnh; Công chính. Các phường: Ngọc Sơn; Tân Dân; Hải Lĩnh; Tĩnh Gia; Đào Duy Từ; Trúc Lâm.

Cơ quan khí tượng nhận định, sau đó vùng mây đối lưu có thể tiếp tục lan rộng sang các khu vực khác trong tỉnh, làm gia tăng phạm vi ảnh hưởng của mưa dông.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây trồng, ảnh hưởng đến nhà ở, công trình giao thông và hạ tầng, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Các cơ quan, đơn vị và người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

