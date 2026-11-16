Căng thẳng Pháp - Iran gia tăng sau cáo buộc tấn công mạng nhằm vào siêu thị

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Paris cho rằng đơn vị tác chiến mạng của Tehran đứng sau vụ tấn công hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp, đồng thời cảnh báo nước này thận trọng trước các kịch bản khiêu khích từ bên ngoài.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X ngày 14/11, người phát ngôn của IRGC Hossein Mohebbi đã gọi những cáo buộc từ phía Pháp là “nực cười”, đồng thời cho rằng Israel đang tìm cách dàn dựng sự việc nhằm kích động tâm lý thù địch chống lại Iran và lôi kéo sự ủng hộ từ châu Âu.

Ông Mohebbi nhấn mạnh : “Paris nên cảnh giác trước cái bẫy cờ giả của Israel”, đồng thời khẳng định chính sách của IRGC không bao giờ nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Trước đó, vào đầu tuần qua, Chính phủ Pháp đã chính thức quy trách nhiệm vụ tấn công mạng xảy ra hồi tháng 10 cho Shahid Kaveh – một đơn vị trực thuộc tổ chức tác chiến điện tử và phòng thủ mạng của IRGC. Cơ quan công tố Paris thông báo mở cuộc điều tra tư pháp đối với người đứng đầu đơn vị này, hai cấp phó và những cá nhân khác có thể được xác định. Cơ quan công tố cũng đề nghị phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với ba người Iran bị cáo buộc liên quan, gồm Hamid Reza Lashgarian, Mahdi Lashgarian và Reza Salarvand.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Pháp, chiến dịch tấn công mạng diễn ra trong đêm 11 rạng sáng 12/10 đã nhắm vào hệ thống điều khiển làm lạnh tại hơn 700 cơ sở bán lẻ trên khắp nước Pháp. Sự cố không chỉ gây hư hại nghiêm trọng về hạ tầng, dẫn đến một số vụ hỏa hoạn mà còn làm hư hỏng lượng lớn thực phẩm, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục triệu euro.

Sau khi công bố kết luận, Paris triệu tập Đại sứ Iran để phản đối, đồng thời thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức bị cho là có liên quan. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng tuyên bố nước này không loại trừ các biện pháp đáp trả khác, kể cả những biện pháp không được công khai.

Ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc của Pháp, gọi đây là những tuyên bố vô căn cứ và mang động cơ thù địch. Tehran khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chiến lược.

Nhật Lệ