Israel: Lãnh đạo đảng Yashar yêu cầu điều tra nghi vấn can thiệp bầu cử tại Israel

Lãnh đạo đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot, ngày 15/11 kêu gọi mở cuộc điều tra về nghi vấn Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm 27/10, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các cộng sự của ông Netanyahu đã cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát, dẫn đến việc bắt giữ một số nhà hoạt động chính trị người Arab.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Eisenkot yêu cầu cảnh sát và Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet giải trình về vụ việc. Ông đồng thời cam kết thành lập một ủy ban điều tra nhằm làm rõ vai trò của Văn phòng Thủ tướng cũng như hoạt động của các cơ quan an ninh trước và trong ngày bầu cử.

Ông Eisenkot cho rằng việc sử dụng các cơ quan nhà nước phục vụ lợi ích chính trị cá nhân có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của các thiết chế dân chủ. Nhà lãnh đạo đảng Yashar cảnh báo ông Netanyahu cùng các cộng sự là mối đe dọa trực tiếp đối với nền dân chủ Israel, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm một cuộc bầu cử công bằng trong tương lai là vấn đề quan trọng trong các cuộc thương lượng thành lập chính phủ hiện nay.

Tranh cãi bắt nguồn từ phóng sự điều tra được Kênh 12 của Israel phát sóng ngày 15/11. Theo phóng sự, Chánh Văn phòng Thủ tướng Ido Norden đã liên hệ với văn phòng Tổng thanh tra cảnh sát trước ngày bầu cử, phản ánh về ba nhà hoạt động thuộc đảng Danh sách Thống nhất Arab (Ra’am) tại miền Nam Israel. Người này được cho là đã giới thiệu một nguồn tin tình báo từng làm việc tại Văn phòng Thủ tướng.

Cảnh sát sau đó tiến hành khám xét nhà riêng và bắt giữ những người liên quan. Theo thông tin được công bố, cảnh sát cáo buộc các nhà hoạt động này mang theo khoản tiền mặt lớn cùng phiếu mua hàng của đảng Ra’am nhằm tác động đến cử tri. Tuy nhiên, phóng sự đặt nghi vấn về cơ sở của những thông tin dẫn đến các vụ bắt giữ, đồng thời cho rằng những cáo buộc trên đã được ông Netanyahu công khai nhắc lại trong ngày bầu cử.

Phóng sự cũng cho biết người đứng đầu Shin Bet David Zini từng đề nghị cho phép nghe lén điện thoại của 5 nghị sĩ Arab với lý do nghi ngờ có sự can thiệp từ nước ngoài. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara đã bác bỏ đề nghị này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Eisenkot đang nỗ lực thành lập chính phủ sau khi được Tổng thống Isaac Herzog chính thức giao nhiệm vụ ngày 8/11. Ông có 28 ngày để hoàn tất quá trình, kèm khả năng được gia hạn thêm 14 ngày. Tại Quốc hội Israel gồm 120 ghế, khối của ông Netanyahu hiện nắm 53 ghế, trong khi khối của ông Eisenkot có 48 ghế và các đảng Arab nắm giữ 19 ghế. Các lực lượng muốn chấm dứt thời kỳ cầm quyền của ông Netanyahu hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một liên minh chính phủ mới.

Lê Hà.