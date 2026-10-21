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Căng thẳng Mỹ - Trung liên quan lệnh cấm DeepSeek

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc ngày 20/10 phản đối quyết định của Mỹ cấm sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek trong các cơ quan liên bang dân sự, cho rằng biện pháp này gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và không phù hợp với tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Căng thẳng Mỹ - Trung liên quan lệnh cấm DeepSeek

Trung Quốc ngày 20/10 phản đối quyết định của Mỹ cấm sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek trong các cơ quan liên bang dân sự, cho rằng biện pháp này gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và không phù hợp với tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Căng thẳng Mỹ - Trung liên quan lệnh cấm DeepSeek

Trong tuyên bố ngày 20/10, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ “vô cùng bất mãn và kiên quyết phản đối” quyết định của Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp mà Bắc Kinh cho là sai trái và dỡ bỏ những hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Cơ quan này khẳng định Trung Quốc sẽ theo dõi sát tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và phát huy vai trò của cơ chế đối thoại song phương về AI.

Ngày 19/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ yêu cầu các cơ quan liên bang dân sự loại bỏ sản phẩm DeepSeek và các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba sử dụng công nghệ của công ty Trung Quốc này khỏi hệ thống công nghệ thông tin và danh mục mua sắm. Phía Mỹ cho rằng các sản phẩm trên tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu nhạy cảm bị chuyển giao cho Trung Quốc và có thể gây mất an ninh mạng.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI. Cũng trong ngày 20/10, Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào 5 thực thể Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại trong lĩnh vực AI. Bắc Kinh cho rằng Washington thổi phồng các cáo buộc, làm tổn hại danh tiếng doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự phát triển của ngành AI nước này dựa trên đầu tư dài hạn, nỗ lực tự chủ công nghệ và hợp tác mở.

Hai diễn biến trên tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ, khi các vấn đề an ninh, bảo vệ dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gắn với cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn.

Minh Phương

Từ khóa:

#Trung Quốc #Trí tuệ nhân tạo AI #Phản đối #Căng thẳng #Washington #Thỏa thuận

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