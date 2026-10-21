NATO kích hoạt phương án bảo vệ Biển Đen

Trước tình trạng chuỗi tàu thương mại liên tục bị tấn công ngoài khơi Romania và Bulgaria, Liên minh quân sự NATO đã quyết định kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, tăng cường lực lượng trinh sát và tài sản quân sự tới khu vực Biển Đen.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương diễn ra ngày 20/10 tại Brussels (Bỉ), Người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận Liên minh sẽ lập tức triển khai thêm các tài sản quân sự tới Biển Đen, tập trung vào nhiệm vụ giám sát, trinh sát không quân và phân tích kỹ thuật hiện trường.

Đại diện NATO tuyên bố: “NATO sẽ triển khai thêm các nguồn lực trong khu vực, bao gồm nhiệm vụ giám sát, trinh sát và hỗ trợ điều tra kỹ thuật. Chúng tôi tiếp tục hành động đoàn kết, sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa để bảo vệ an toàn cho công dân”

Cuộc họp cấp Đại sứ của NATO được kích hoạt theo đề nghị khẩn cấp từ Romania và Bulgaria, hai quốc gia thành viên đang hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt biến động an ninh trên biển.

Kể từ đầu tháng 10, chuỗi sự cố nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Bulgaria và Romania. Nhiều tàu chở hàng và tàu chở dầu đã bị máy bay không người lái (UAV) tập kích trên không lẫn trên mặt nước. Đáng chú ý, các đợt tấn công gần đây thậm chí đã tràn trực tiếp vào vùng biển lãnh hải của Romania.

Trước diễn biến phức tạp, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có các cuộc trao đổi riêng với lãnh đạo Romania và Bulgaria để đánh giá mức độ đe dọa đối với tuyến hàng hải huyết mạch này.

Chính quyền Sofia (Bulgaria) đã đưa ra danh sách đề xuất hỗ trợ kỹ thuật chi tiết, bao gồm: Máy bay chiến đấu tăng cường cho lực lượng không quân và phòng thủ không phận; Hệ thống tên lửa phòng không mặt đất và trang thiết bị tác chiến điện tử vô hiệu hóa UAV; Hệ thống radar cảnh giới trên không tầm xa để theo dõi các mục tiêu bay tầm thấp.

Về phía Romania, nước này tiếp tục đóng vai trò chủ động trong việc đề xuất các giải pháp an ninh chung cho khu vực Danube và Biển Đen.

Hiện tại, Pháp đã chính thức đề nghị cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật cho hai quốc gia Đông Âu. Các đồng minh lớn khác như Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Slovakia, những nước từng viện trợ thiết bị phòng thủ cho Romania sau các sự cố văng mảnh vỡ UAV tại khu vực biên giới sông Danube và thành phố Galati dự kiến cũng sẽ sớm công bố các phương án chi viện tiếp theo.

Bên cạnh việc bổ sung thiết bị trinh sát, NATO khẳng định đang siết chặt thế trận phòng thủ tại toàn bộ sườn phía Đông, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực tác chiến chống máy bay không người lái để bảo vệ hạ tầng hàng hải và an ninh thương mại quốc tế.

Nhật Lệ