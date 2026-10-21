Đức đạt thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo với Nvidia, Amazon công bố kế hoạch đầu tư 16 tỷ euro

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư “Invest in Germany” diễn ra ở Berlin ngày 20/10, Chính phủ Đức đạt thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) với tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia, trong khi Amazon công bố kế hoạch đầu tư khoảng 16 tỷ euro vào Đức trong năm 2027. Những cam kết này được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo Euronews, thỏa thuận giữa Chính phủ Đức và Nvidia được công bố sau cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Trước đó, ông Huang từng cảnh báo Đức đang tụt lại phía sau trong cuộc đua phát triển AI, đồng thời kêu gọi nước này đẩy nhanh hành động để tận dụng cơ hội từ công nghệ mới.

Tại hội nghị, Thủ tướng Friedrich Merz kêu gọi các doanh nghiệp Đức mở rộng khả năng khai thác dữ liệu công nghiệp cho các ứng dụng AI nhằm duy trì sức cạnh tranh, đặc biệt trong những ngành chủ lực như sản xuất ô tô. Theo ông, nền tảng công nghiệp hiện có là một lợi thế quan trọng của Đức so với nhiều nền kinh tế khác. Thủ tướng Friedrich Merz cho biết các cam kết đầu tư được đưa ra tại sự kiện có tổng giá trị khoảng 800 tỷ euro đến năm 2028.

Nvidia cho biết đã đầu tư gần 1 tỷ USD vào Đức trong năm 2025 và hiện nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp Đức. Giám đốc điều hành Jensen Huang nhấn mạnh dữ liệu cần được xem là một nguồn lực quốc gia, có thể được khai thác để phát triển năng lực AI trong nước.

Trong khi đó, Amazon thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 16 tỷ euro vào Đức trong năm 2027. Khoảng một phần ba khoản đầu tư này, tương đương 4,8 tỷ euro, dự kiến dành cho việc mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ Amazon Web Services (AWS), chủ yếu tại khu vực Frankfurt am Main. Theo Amazon, hiện có khoảng 3.000 nhân viên làm việc tại Đức trong bộ phận dịch vụ điện toán đám mây AWS.

Hội nghị quy tụ khoảng 200 lãnh đạo doanh nghiệp, trong bối cảnh Chính phủ Đức tìm cách thu hút thêm nguồn vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường năng lực công nghệ trong nước.

Vân Bình