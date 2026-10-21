Mỹ khẳng định duy trì chính sách với Ukraine, Nga bác khả năng nhượng bộ chính trị

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington không thay đổi chính sách đối với Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất của Mỹ nhưng không chấp nhận những nhượng bộ về chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington không can thiệp vào vấn đề bầu cử tại nước này.

Ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ thông tin Washington thay đổi chính sách với Ukraine hoặc chỉ đạo hạn chế dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield mà Kiev sử dụng. Ông khẳng định Mỹ không rút lại hỗ trợ, đồng thời cần bảo đảm đủ tên lửa đánh chặn Patriot cho nhu cầu quốc phòng trong nước.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trên cơ sở lợi ích kinh tế, tài chính, nhưng không chấp nhận nhượng bộ chính trị. Ông cho rằng việc Mỹ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga xuất phát từ lợi ích của Washington, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể thay đổi dưới các chính quyền kế tiếp.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ không can thiệp vào vấn đề bầu cử của Ukraine. Ông cho rằng chưa thể tổ chức bầu cử tự do, dân chủ khi đất nước vẫn đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc bầu cử phải tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền bỏ phiếu của binh sĩ ở tiền tuyến, công dân ở nước ngoài và người dân trong nước.

Vấn đề bầu cử tại Ukraine tiếp tục gây bất đồng giữa Kiev và chính quyền Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử và cho rằng nước này cần có một tổng thống khác. Trong khi đó, Ukraine duy trì lập trường chưa thể tổ chức bầu cử tổng thống trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy các bên vẫn tồn tại khác biệt về viện trợ quân sự, điều kiện đàm phán và vấn đề chính trị tại Ukraine, trong khi những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.

Minh Phương