Cuộc đua triệu USD trước bầu cử Mỹ: Ông Trump và tỷ phú Michael Bloomberg cùng nhập cuộc

Càng tiến sát ngày bầu cử giữa kỳ, cuộc đua giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ càng trở nên gay cấn. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rót số tiền khổng lồ lên tới 400 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong khi tỷ phú Michael Bloomberg cùng nhập cuộc với số tiền 80 triệu USD để tiếp sức cho phe Dân chủ.

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Donald Trump xác nhận tổng ngân sách mà ông và siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) Maga Inc. đầu tư cho cuộc bầu cử giữa kỳ lần này sẽ đạt mốc 400 triệu USD.

Trong số ngân sách trên, hơn 300 triệu USD đã được giải ngân cho các hoạt động quảng cáo, tiếp cận cử tri trực tiếp và gián tiếp, tổ chức mít tinh quy mô lớn, chương trình vận động cử tri đi bầu cũng như bảo đảm tính minh bạch của cuộc bầu cử. Ông nhấn mạnh khoản đầu tư này nhằm vực dậy đảng Cộng hòa trong giai đoạn mang tính bước ngoặt.

Trong khi đó, ở phía đối lập, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg cũng công bố khoản đóng góp trị giá 80 triệu USD nhằm hậu thuẫn cho đảng Dân chủ. Trọng tâm trong khoản đầu tư của ông Bloomberg là mục tiêu giúp đảng Dân chủ giành lại thế đa số tại Hạ viện, với khoảng 50 triệu USD được phân bổ riêng cho các cuộc đua vào cơ quan này. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đánh giá sự hỗ trợ của ông Bloomberg có ý nghĩa quyết định, tương tự như chiến dịch năm 2018 từng giúp đảng Dân chủ tạo nên “làn sóng xanh”.

Khoản tiền của Bloomberg được xem là chiếc “phao cứu sinh” đối ứng kịp thời cho phe Dân chủ, trong bối cảnh các nhóm siêu giàu thân Cộng hòa, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk, đang liên tục đổ tiền áp đảo trên kênh truyền hình và mạng xã hội.

Trong chuyến vận động tranh cử mới nhất của mình tại Bắc Carolina, ông Trump tiếp tục đưa ra những thông điệp mạnh mẽ mang tính điều kiện. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ không có nguồn ngân sách nào để giải quyết các khiếu nại bồi thường liên quan đến ô nhiễm nguồn nước tại căn cứ thủy quân lục chiến Camp Lejeune nếu đảng Cộng hòa không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Phát biểu này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong bối cảnh hàng loạt cựu chiến binh đang chờ đợi khoản tiền dàn xếp pháp lý.

Trước đó lần đầu tiên sau 8 năm, Tổng thống Donald Trump đã quay trở lại Kansas để tổ chức cuộc mít tinh vận động tranh cử quy mô lớn . Để xoa dịu làn sóng bất bình, ông Trump đã công bố gói hỗ trợ nông nghiệp trị giá 8 tỷ USD nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu trong mùa thu hoạch

Cũng trong thời điểm ông Trump có chuyến vận động tại Kansas, một người đàn ông 24 tuổi ở bang này đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đăng nhiều lời đe dọa sát hại Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội Facebook.

Nhật Lệ