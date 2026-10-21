Qatar cải tổ toàn bộ hệ thống phòng thủ chỉ trong 6 giờ

Trước những biến động an ninh tại vùng Vịnh, Qatar vừa tiết lộ cuộc cải tổ phòng thủ thần tốc chưa từng có trong lịch sử nước này chỉ trong 6 giờ đồng thời chuẩn bị ra mắt trung tâm sản xuất vũ khí nội địa nhằm tự chủ năng lực tác chiến.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu diễn ra ở Doha, Chuẩn tướng Khalid Mohammed Al-Nuaimi - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo và An ninh Qatar - đã tiết lộ về quyết định tái triển khai toàn bộ hệ thống phòng thủ quốc gia chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ nhằm đối phó với các nguy cơ xung đột.

Theo ông Al-Nuaimi, cuộc tái triển khai này là “chưa từng có và đã thành công”, dựa trên 8 tháng điều chỉnh lực lượng, năng lực phòng thủ cũng như học thuyết quân sự vốn trước đây được thiết kế cho các kịch bản đe dọa hoàn toàn khác.

Đề cập đến khả năng chống máy bay không người lái (UAV), lãnh đạo tình báo Qatar thừa nhận: "Chúng tôi đã bị bất ngờ, nhưng sự cần thiết cấp bách đã buộc toàn hệ thống phải thích ứng và hoàn thành việc tái bố trí lực lượng quốc phòng chỉ trong 6 giờ."

Song song với việc tái bố trí lực lượng, quốc gia vùng Vịnh này cũng đang đẩy mạnh năng lực tự chủ quân sự. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nhà nước phụ trách An ninh Quốc phòng Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, cho biết Qatar sẽ sớm công bố thành lập một trung tâm sản xuất quốc phòng mới.

Ông Al Thani nhấn mạnh: “Chúng tôi đang bắt tay với các đối tác trong khu vực cũng như những đồng minh truyền thống như Mỹ, Anh, Pháp để tăng cường năng lực bảo vệ nội địa hoặc đầu tư trực tiếp vào các tập đoàn quốc phòng”

Trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, drone và tấn công mạng, đại diện Bộ Quốc phòng Qatar khẳng định quan hệ hợp tác mới sẽ tập trung nâng cao năng lực phòng thủ toàn diện cho cả ba lĩnh vực cốt lõi này.

Thực tế cho thấy, các đợt căng thẳng quân sự vừa qua đã giáng đòn nặng nề vào hạ tầng năng lượng của Qatar, buộc nước này từng phải tạm ngưng hoạt động tại phức hợp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hứng chịu ảnh hưởng gián đoạn giao thương qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh các biện pháp củng cố an ninh, Qatar tiếp tục khẳng định vị thế trung gian hòa giải then chốt tại Trung Đông. Tiến sĩ Majed al-Ansari, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết các cuộc đàm phán do Doha làm cầu nối giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra với sự tham gia tích cực từ cả hai phía.

Nhà ngoại giao Qatar nhận định việc các cuộc thương lượng được giữ kín trong yên lặng là “dấu hiệu tích cực cho thấy tiến trình hòa giải đang hoạt động hiệu quả”, giúp hạ nhiệt nguy cơ bùng phát các đợt xung đột mới trong khu vực.

Nhật Lệ