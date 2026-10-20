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Công an Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/10, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo cấp phòng, cán bộ Hội và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Công an Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Sáng 20/10, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo cấp phòng, cán bộ Hội và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Công an Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; đồng thời điểm lại những thành tích của phụ nữ Công an Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua. Theo đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thanh Hóa gần gũi, trách nhiệm trong lòng Nhân dân.

Công an Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Nhân dịp này, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 9 cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Công an Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà chúc mừng Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa và các đại biểu nữ.

Trước đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống và tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi.

Lê Hà

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#Hội LHPN Việt Nam #Phụ nữ Việt Nam #Công an Thanh Hóa #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Kỷ niệm #công an tỉnh Thanh Hóa #Giám đốc Công an tỉnh #Gặp mặt #Cán bộ #20/10

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