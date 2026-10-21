Anh triển khai tiêm kích Typhoon hỗ trợ Saudi Arabia phòng thủ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi

Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/10 thông báo nước này sẽ triển khai các máy bay chiến đấu Typhoon thực hiện nhiệm vụ phòng thủ cho Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, các máy bay sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và phòng thủ trên không, không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi. Anh cũng sẽ điều một máy bay vận tải quân sự A400M của Không quân Hoàng gia để hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị quốc phòng trong lãnh thổ Saudi Arabia, đồng thời cử các cố vấn quân sự hỗ trợ đội ngũ sĩ quan nước chủ nhà.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, gọi đây là những hành động “đặc biệt đáng lên án và gây nguy hiểm cho khu vực”. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào sân bay dân sự, gây thương vong lớn, là sự leo thang không thể chấp nhận được.

Động thái của London diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào Saudi Arabia gia tăng trong những tuần gần đây. Theo Euronews, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, được thành lập năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đã ghi nhận xu hướng gia tăng các vụ tấn công này.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia hồi tháng 7, đồng thời đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của nước này và hoạt động vận tải biển.

Việc Anh triển khai thêm năng lực phòng thủ trên không và hỗ trợ hậu cần, cố vấn quân sự cho Saudi Arabia cho thấy London đang tăng cường hỗ trợ an ninh cho đối tác vùng Vịnh. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh rõ phạm vi nhiệm vụ là phòng thủ, không bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào Houthi. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, việc duy trì giới hạn này có ý nghĩa quan trọng đối với nguy cơ mở rộng đối đầu trong khu vực.

Vân Bình