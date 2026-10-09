Canada, Iceland kêu gọi NATO tăng cường hiện diện tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương

Canada và Iceland kêu gọi tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời khẳng định thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng và kinh tế song phương.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada, lời kêu gọi trên được đưa ra trong cuộc gặp tại thủ đô Reykjavík của Iceland giữa Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.

Hai ngoại trưởng nhấn mạnh Canada và Iceland, với tư cách là các quốc gia Bắc Cực và đồng minh trong NATO, cùng chia sẻ cam kết xây dựng một khu vực Bắc Cực an toàn, ổn định và thịnh vượng. Hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ trên cả phương diện song phương và đa phương, dựa trên các giá trị chung, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và mối quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời. Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng hoan nghênh việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước theo Bản ghi nhớ thỏa thuận được cập nhật và ký kết hồi đầu năm nay.

Canada và Iceland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ về các ưu tiên địa chính trị chung, đặc biệt tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Việc các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước hiện cùng đặt tại Nuuk, thủ phủ Greenland, được nêu như một ví dụ thực tiễn về sự hợp tác này. Hai bên cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy phát triển bền vững tại Bắc Cực, mở rộng các cơ hội kinh tế trong toàn khu vực.

Liên quan đến vấn đề kinh tế, ngoại trưởng 2 nước hoan nghênh những cuộc thảo luận nhằm xem xét hiện đại hóa Hiệp định Thương mại tự do giữa Canada và các quốc gia thành viên Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Hai bên nhất trí thành lập một mạng lưới hợp tác về năng lượng địa nhiệt Canada - Iceland.

Lời kêu gọi của Canada và Iceland về tăng cường hiện diện của NATO có thể được nhìn nhận như một phần trong nỗ lực củng cố vai trò của liên minh tại khu vực, nơi Mỹ đang gia tăng tầm ảnh hưởng.

Thanh Vân