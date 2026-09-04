Canada đầu tư 3,4 tỷ USD vào ngành sản xuất trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ

Canada ngày 3/9 công bố khoản đầu tư trị giá 4,7 tỷ CAD (3,4 tỷ USD) vào lĩnh vực sản xuất nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng.

Thủ tướng Canada Mark Carney công bố khoản đầu tư trị giá 4,7 tỷ CAD (tương đương 3,4 tỷ USD) vào lĩnh vực sản xuất nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Ảnh: La Presse Canadienne.

Phát biểu tại Thunder Bay, tỉnh Ontario, Thủ tướng Canada Mark Carney gọi đây là “khoản đầu tư mang tính lịch sử”, đồng thời cho rằng dự án là một bước tiến nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

Khoản đầu tư 4,7 tỷ CAD sẽ được sử dụng để sản xuất 313 toa tàu, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa hệ thống đường sắt của Canada. Các toa tàu sẽ được sản xuất tại Thunder Bay. Thủ tướng Carney cho biết dự án sẽ sử dụng lao động và nguyên vật liệu của Canada, trong đó có thép. Ông nhấn mạnh những toa tàu trước đây được sản xuất tại Mỹ nay sẽ được chế tạo ngay tại Canada, “hoàn toàn bằng nguồn lực của Canada, vào thời điểm Canada cần điều đó nhất”.

Mỗi năm, Canada xuất khẩu khoảng 400 tỷ CAD hàng hóa sang Mỹ, chiếm khoảng 65-75% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Ảnh: Reuters.

Mỗi năm, Canada xuất khẩu khoảng 400 tỷ CAD hàng hóa sang Mỹ, chiếm khoảng 65-75% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Việc phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ đang đặt Canada trước sức ép phải đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu và củng cố năng lực sản xuất trong nước.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đã đổ vỡ vào tuần trước, sau khi Thủ tướng Carney yêu cầu các nhà đàm phán Canada trở về nước từ Washington. Theo ông Carney, phía Mỹ đã yêu cầu những nhượng bộ có thể xâm phạm chủ quyền của Canada, trong đó có yêu cầu Washington phê duyệt trước khi Ottawa ký các thỏa thuận thương mại trong tương lai với các quốc gia khác.

Trong khi đó, theo nhật báo Globe and Mail, Canada dự kiến tổ chức hội nghị đầu tư vào ngày 14-15/9, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản quan trọng, quốc phòng và công nghệ tiên tiến. Khoảng 250 giám đốc điều hành đại diện cho các doanh nghiệp toàn cầu, với tổng tài sản gần 120.000 tỷ USD, dự kiến tham dự sự kiện.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.