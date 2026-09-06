Canada cân nhắc sử dụng khoáng sản chiến lược trong đàm phán thương mại với Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng, Canada đang đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng, khai khoáng và chế biến trong nước, đồng thời tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đối với các nguồn tài nguyên chiến lược.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson. Ảnh: The Hill Times.

Theo đó, ngày 6/9 bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson cho biết, Ottawa đang tăng tốc triển khai các dự án điện và khai khoáng nhằm ứng phó sức ép kinh tế từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Hodgson, Canada sẽ ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng trong nước để phục vụ các mỏ khai khoáng và cơ sở chế biến mới, thay vì tiếp tục dành phần lớn nguồn cung cho thị trường Mỹ.

Mỹ hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài nguyên từ Canada. Theo số liệu năm 2025, Canada cung cấp hơn 80% lượng điện nhập khẩu của Mỹ. Washington cũng coi nguồn khoáng sản của Canada là một trong những yếu tố quan trọng giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản thiết yếu, vốn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ cao.

Canada cân nhắc sử dụng khoáng sản chiến lược trong đàm phán thương mại với Mỹ Ảnh: AFP.

Sau khi đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ hồi tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa đang tích cực tìm kiếm các đối tác thương mại mới. Ông cho biết Canada đã ký khoảng 50 thỏa thuận trị giá tổng cộng gần 50 tỷ CAD (hơn 36 tỷ USD) trong vòng một năm qua, đồng thời khẳng định Ottawa sẽ không dành quyền tiếp cận độc quyền đối với nguồn khoáng sản của nước này. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo việc sử dụng tài nguyên chiến lược để gây sức ép với Washington cũng tiềm ẩn rủi ro đối với Canada, do nền kinh tế hai nước có mức độ liên kết cao. Bất chấp những thách thức này, Bộ trưởng Hodgson cho rằng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú là lợi thế quan trọng giúp Canada củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán thương mại.

Thu Uyên

Nguồn: Politico.