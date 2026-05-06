Cần đảm bảo tiến độ dự án đầu tư Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Sau thời gian dài triển khai, dự án đầu tư cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Mường Lát vẫn chưa thể hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vùng cao ngày càng tăng, việc chậm tiến độ đang đặt ra không ít khó khăn trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đang chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh cuối năm 2024, dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm hơn 15,2 tỷ đồng. Hạng mục chính là khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm 3 tầng được kỳ vọng đóng vai trò “xương sống”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế vùng biên. Thời gian thực hiện dự án năm 2024-2025.

Trong bối cảnh hệ thống y tế vùng biên nơi đây còn nhiều hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, việc đầu tư khối nhà trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong thu hút, giữ chân nguồn nhân lực y tế. Mặc dù dự án được triển khai với một số thuận lợi, đáng chú ý là không phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Dù vậy, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (đơn vị chủ đầu tư dự án), tiến độ công trình chưa đạt yêu cầu. Trong đó, gói thầu xây lắp có giá trị hợp đồng 16,8 tỷ đồng, nhà thầu đã hoàn thành 100% phần thô; các hạng mục hoàn thiện như hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy mới chỉ đạt khoảng 65%. Tổng giá trị khối lượng thực hiện ước khoảng 12 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị hợp đồng; giải ngân hơn 10,38 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2025.

Việc chậm tiến độ khiến kế hoạch đưa công trình vào sử dụng bị lùi lại, người dân tiếp tục phải sử dụng cơ sở vật chất cũ, đồng thời làm gia tăng áp lực giải ngân và nguy cơ phát sinh chi phí. Theo thông tin từ chủ đầu tư, nguyên nhân chậm tiến độ xuất phát từ cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Về chủ quan, trong giai đoạn đầu nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, vật tư, khiến tiến độ khởi động chậm, ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ quá trình thi công. Về khách quan, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại khi từ giữa năm 2025 do thị trường vật liệu xây dựng xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ, đặc biệt là vật tư hoàn thiện, khiến việc cung ứng không đảm bảo. Bên cạnh đó, việc vận chuyển lên địa bàn miền núi biên giới gặp nhiều khó khăn, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Trước thực tế trên, phía nhà thầu thi công dự án đã có Văn bản số 01/2026/CV-AP ngày 29/1/2026 gửi chủ đầu tư dự án đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Theo nội dung văn bản, trong các tháng 7 và 8/2025, khu vực công trình chịu ảnh hưởng của các đợt mưa bão kéo dài, làm gián đoạn thi công nhiều hạng mục. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên thị trường khiến việc cung ứng không đảm bảo tiến độ, dù đơn vị đã chủ động tìm kiếm nguồn thay thế. Thời điểm thi công trùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng dẫn đến thiếu hụt nhân lực do công nhân nghỉ lễ dài ngày. Trên cơ sở đó, nhà thầu đề nghị được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30/6/2026.

Phía chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông cho biết: Đơn vị đang xem xét phương án gia hạn thời hạn hợp đồng xây lắp đến ngày 30/5/2026, đồng thời tiếp tục tăng cường đôn đốc nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, vật tư, tập trung cho các hạng mục hoàn thiện. Phần vốn chưa giải ngân hết của năm 2025 đã được chuyển sang năm 2026 để tiếp tục triển khai. Về phía đại diện nhà thầu cũng cam kết tập trung tối đa nguồn lực cho giai đoạn còn lại, tăng cường nhân công, tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, cũng như chủ động ký kết lại với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn vật liệu ổn định.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết: Khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cơ sở vật chất hiện hữu đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu. Khi công trình hoàn thành, không chỉ giúp bệnh viện mở rộng không gian khám, điều trị mà còn tạo điều kiện triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, giảm áp lực chuyển tuyến.

Trong điều kiện địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, việc sớm đưa công trình vào sử dụng còn là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường làm việc, góp phần thu hút và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ. Vì vậy, cùng với việc tháo gỡ vướng mắc, các bên liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện và bàn giao công trình đưa vào sử dụng, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư công và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Bài và ảnh: Đình Giang