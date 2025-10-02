Cán bộ Trại giam Thanh Phong hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến Nhân dân vùng ngập lụt

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 10, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Phong (thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đã tích cực hỗ trợ xã Nông Cống vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng ngập lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Phong vận chuyển các suất ăn đến với bà con xã Nông Cống.

Đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để đưa lương thực, nước sạch và các mặt hàng thiết yếu đến các thôn bị cô lập, nơi người dân đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ vẫn còn dâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng khác và Nhân dân phân phối nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con vùng ngập lụt.

Việc hỗ trợ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân mà còn là hành động kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, góp phần đảm bảo an sinh trong thời điểm khẩn cấp.

Đến sáng 2/10, nhiều khu dân cư ở xã Nông Cống vẫn đang bị chia cắt do nước chưa rút, công tác cứu trợ và đảm bảo an toàn cho người dân tiếp tục được chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt.

Hoàng Yến