Cán bộ thôn tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc, anh Phùng Sinh Nghĩa (dân tộc Dao), Bí thư Chi bộ thôn Bình Yên, xã Cẩm Thạch đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Anh Phùng Sinh Nghĩa (người ngoài cùng bên phải) cùng đại biểu dự Đại hội Chi bộ thôn Bình Yên, xã Cẩm Thạch. Ảnh: Mạnh Hải

Từ thủa nhỏ anh Nghĩa đã được ông bà, bố mẹ giáo dục truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Dao, vì vậy những giá trị văn hóa truyền thống đã thấm dần trong anh. Lớn lên, anh thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ với bà con trong thôn. Năm 2012 anh được bầu làm bí thư chi bộ thôn. Đây là cơ hội để anh lan tỏa tinh thần, trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao đến với người dân trong thôn. Anh Nghĩa đã cùng ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể của thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Bình Yên.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, anh thường xuyên động viên, khích lệ các thành viên tích cực tập luyện các bài hát truyền thống phục vụ các hoạt động văn nghệ của thôn, của xã; truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu nhảy, dạy cách dệt trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao cho người trẻ...

Anh Nghĩa cho rằng sự tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường khiến các giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Vì vậy, thôn Bình Yên đã có nhiều hoạt động để kết nối, lan tỏa tới người dân trong thôn tình yêu, niềm tự hào về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, góp phần xây dựng cộng đồng người Dao đoàn kết, phát triển hơn. Hiện nay, người Dao ở thôn Bình Yên còn gìn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống như chữ viết, tiếng nói, lễ cấp sắc, nghề thêu trang phục truyền thống. Đặc biệt là duy trì 3 cái tết trong năm gồm: Tết thanh minh, rằm tháng bảy và tết năm cùng...

Không chỉ trăn trở việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, gần 12 năm trên cương vị bí thư chi bộ thôn, anh Nghĩa luôn chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Hằng năm, anh cùng với tập thể chi ủy xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn của thôn; thường xuyên vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao; cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, trồng rau xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nâng cao thu nhập cho các gia đình. Thôn đã phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động; học nghề ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.

Triển khai chương trình XDNTM thôn gặp rất nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ. Để người dân tích cực tham gia XDNTM, anh cùng ban cán sự thôn phối hợp với những người có uy tín trong dòng họ đến từng nhà để tuyên truyền, vận động. Khi hiểu được mình là chủ thể trong XDNTM, người dân thôn Bình Yên đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông, chỉnh trang nhà ở... Đến nay diện mạo của thôn đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,637%; hơn 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Mạnh Hải