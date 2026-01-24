Campuchia trục xuất 209 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến

Campuchia đã trục xuất hơn 200 công dân nước ngoài liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường phối hợp khu vực nhằm đấu tranh với tội phạm công nghệ xuyên biên giới.

Ngày 23 tháng 1, chính quyền Campuchia trục xuất tổng cộng 209 người nước ngoài liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến về nước, gồm 73 người Hàn Quốc và 136 người Myanmar. Ảnh: PPP/ANN

Giới chức Campuchia cho biết ngày 23/1, nước này đã trục xuất tổng cộng 209 người nước ngoài có liên quan tới các đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Theo Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, trong số này có 73 công dân Hàn Quốc và 136 công dân Myanmar, được đưa trở về nước để các cơ quan chức năng sở tại tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nhà chức trách cho biết những người bị trục xuất bao gồm cả các nghi phạm lẫn nạn nhân của các vụ lừa đảo công nghệ, phản ánh tính chất phức tạp của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, vốn thường gắn với hoạt động lừa tuyển dụng, cưỡng ép và buôn người. Hoạt động trục xuất được tiến hành với sự phối hợp của các chính phủ liên quan, nhằm bảo đảm các thủ tục pháp lý tiếp theo cũng như công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Giới chức Campuchia nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính phủ nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới và ngăn chặn việc lãnh thổ Campuchia bị lợi dụng làm căn cứ cho các hoạt động tội phạm công nghệ.

Campuchia mở rộng quy mô chống lừa đảo trực tuyến trong những tuần gần đây. Ảnh: Independent.

Quy mô chiến dịch truy quét đã được mở rộng đáng kể trong những tuần gần đây. Từ ngày 1 đến 22/1, Campuchia đã trục xuất tổng cộng 1.620 người nước ngoài thuộc 21 quốc tịch khác nhau.

Trong vòng bảy tháng qua, các chiến dịch trên toàn quốc nhằm vào hoạt động lừa đảo công nghệ đã dẫn tới việc bắt giữ 5.106 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trong đó 4.534 người đã bị trục xuất về nước. Các tòa án Campuchia cũng đã xử lý 37 vụ án lớn, tuyên án đối với 172 đối tượng cầm đầu và đồng phạm.

Giới chức Campuchia khẳng định chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, lực lượng thực thi pháp luật chuyên trách và các đối tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên song song giữa xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

Bích Hồng

Nguồn: The Star; Khmer Times