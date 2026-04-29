Camera Ezviz ngoài trời giá rẻ chống nước tốt hiện nay

Trong phân khúc thiết bị giám sát, Camera Ezviz ngoài trời luôn là cái tên được tin tưởng nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Không chỉ dừng ở việc ghi hình, thiết bị còn mang lại cảm giác vận hành mượt mà và đáng tin cậy. Ngay cả khi thời tiết thay đổi thất thường, thiết bị vẫn vận hành ổn định và duy trì hiệu suất tốt.

Top 5 Camera Ezviz ngoài trời giá rẻ chuẩn kháng nước

Các dòng camera Ezviz ngoài trời này có mức giá phải chăng, đáp ứng tốt nhiều nhu cầu lắp đặt khác nhau.

Camera IP ngoài trời 360 độ 10MP Ezviz H9C

Mẫu H9C của dòng Camera Ezviz ngoài trời sở hữu thiết kế hai mắt cam hiện đại, với giá khoảng 1.565.000đ. Máy được trang bị khả năng kháng nước, giúp hai ống kính hoạt động ổn định dưới mọi thời tiết. Nhà sản xuất khuyến nghị tránh lắp đặt ở khu vực xông hơi hoặc môi trường có hóa chất.

Với độ phân giải 10MP cùng công nghệ WDR, thiết bị cho khả năng cân bằng ánh sáng ấn tượng trong mọi điều kiện môi trường. Thiết bị hỗ trợ nén H.265 và 4 chế độ nhìn đêm, đáp ứng đa dạng nhu cầu an ninh.

Camera IP ngoài trời 360 độ 5MP Ezviz H8c Pro Full Color

Sở hữu độ phân giải 3K siêu nét, mẫu Camera Ezviz ngoài trời H8c Pro 5MP có giá bán khoảng 1.115.000đ. Thiết kế kháng nước của dòng Pro giúp bảo vệ linh kiện bên trong khi hoạt động dưới trời mưa. Tuy nhiên, nhà sản xuất lưu ý tránh sử dụng thiết bị tại môi trường có độ ẩm, nhiệt độ quá cao.

Thiết bị gửi cảnh báo nhanh chóng

Thuật toán AI thông minh trên camera ngoài trời Ezviz giúp phân biệt chính xác người và xe, từ đó gửi cảnh báo kịp thời về điện thoại di động. Bên cạnh đó, chế độ phòng vệ chủ động với còi hú và đèn chớp của camera sẽ lập tức xua đuổi những kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Camera IP ngoài trời 360 độ 3MP EZVIZ H8C Pro 2K

Mẫu H8C Pro 2K thuộc dòng Camera Ezviz ngoài trời có khả năng xoay 360 độ linh hoạt, hiện được bán với giá khoảng 940.000đ. Thiết kế kháng nước giúp bộ máy vận hành trơn tru ngay cả khi lắp đặt tại các vị trí ẩm ướt. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến nghị không sử dụng thiết bị trong môi trường nhiệt độ quá cao.

Thông số ghi hình đạt 30 khung hình mỗi giây mang lại những thước phim mượt mà và không bị gián đoạn. Tính năng theo dõi thông minh tự động xoay theo đối tượng giúp nâng cao khả năng phòng vệ cho mọi không gian sống.

Camera IP ngoài trời 3MP Ezviz H3C 2K Full Color

Với mức giá chỉ khoảng 890.000đ, mẫu Camera Ezviz ngoài trời này mang đến sự nâng cấp hình ảnh vượt trội. Khả năng kháng nước IP67 giúp máy luôn vận hành ổn định dưới tác động trực tiếp từ gió bão. Hãng lưu ý không vận hành máy tại không gian phòng xông hơi có độ ẩm bão hòa lớn.

Camera hoạt động ổn định suốt ngày đêm

Độ phân giải 3MP (2K) sắc nét giúp tái hiện chi tiết khuôn mặt và biển số xe một cách rõ ràng. Hệ thống anten kép tích hợp hỗ trợ khả năng thu sóng Wi-Fi luôn ổn định xuyên suốt quá trình ghi hình từ xa.

Camera IP ngoài trời 2MP EZVIZ H3C 1080P Full Color

Camera Ezviz ngoài trời H3C 1080P là camera ngoài trời hiện có giá bán tốt tại thị trường khi chỉ dao động khoảng 700.000đ. Thiết bị sở hữu chuẩn kháng nước IP67 giúp bảo vệ bo mạch an toàn trước mọi cơn mưa lớn. Nhà sản xuất khuyến cáo không sử dụng thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao khi vận hành.

Thông số 2MP cho hình ảnh Full HD kết hợp cùng chuẩn nén H.265 giúp tối ưu không gian lưu trữ thẻ nhớ. Tầm nhìn ban đêm 15 mét cho màu và 30 mét cho hồng ngoại, hỗ trợ việc giám sát an ninh hiệu quả trong bóng tối. Với mức giá phải chăng, đây là loại camera ngoài trời giá rẻ mà người dùng có thể tham khảo.

Mua Camera Ezviz ngoài trời chính hãng ở đâu?

CellphoneS là nơi uy tín khi bạn cần tìm mua camera Ezviz với nhiều lựa chọn đa dạng, nguồn gốc rõ ràng.