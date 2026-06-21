Cải thiện đời sống cho phụ nữ vùng biên

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, những năm qua, Hội LHPN xã Mường Chanh và Hội LHPN xã Quang Chiểu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu trao con giống gia cầm cho các hộ dân xã Quang Chiểu.

Mường Chanh và Quang Chiểu là hai xã giáp biên thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Quang Chiểu. Do địa bàn các xã còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên khi thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, các đơn vị đều gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Để chương trình đi vào chiều sâu, đạt được mục đích đề ra, các đơn vị xác định, trước hết phải nâng cao nhận thức, hiểu biết về mọi mặt cho hội viên phụ nữ. Chỉ khi nhận thức được nâng lên thì hội viên phụ nữ và người dân mới hiểu và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình mới hiệu quả.

Từ mục tiêu trên, Đồn Biên phòng Quang Chiểu và hội LHPN 2 xã đã phối hợp tổ chức 163 buổi truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em; mở 2 lớp học xóa mù chữ; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ giống cây, con; đỡ đầu trẻ mồ côi... Việc phối hợp thực hiện các hoạt động đồng hành với hội viên phụ nữ vùng giáp biên đã giúp nhiều chị em và người dân được hưởng lợi, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp được các đơn vị quan tâm là hỗ trợ mô hình sinh kế, giảm nghèo bền vững. Năm 2016, Hội LHPN xã Mường Chanh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 1 mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản tập trung” tại bản Chai. Ngay sau khi 16 hộ dân nhận bò giống, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã cử cán bộ phối hợp với hội LHPN xã tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc đàn bò. Sự phối hợp sát sao đó đã giúp các hộ chăn nuôi tốt hơn, bò sinh sản và có con giống để tiếp tục trao cho hộ khác. Từ hiệu quả này, năm 2020, mô hình nuôi bò sinh sản được nhân rộng tại bản Na Hin; năm 2023 nhân rộng tại bản Bóng. Sau 10 năm, đàn bò của 3 bản đã tăng trưởng và sinh sản với tổng đàn 182 con. Các hộ bán 100 con để hoàn vốn trả cho các mạnh thường quân, 82 con để lại nhân đàn.

Theo báo cáo của các đơn vị phối hợp, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu và Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế mang tính lâu dài, ví như hỗ trợ công cụ sản xuất, cây trồng, vật nuôi, phân bón, con giống, vốn vay ưu đãi; trao gần 2.000 con gia cầm và hơn 1.500 giống cây trồng cho hội viên phụ nữ khó khăn, trị giá hơn 380 triệu đồng; tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ kết nối, giới thiệu các sản phẩm... Cùng với hỗ trợ về phát triển kinh tế, các đơn vị đã phối hợp tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng cho hơn 5.500 lượt hội viên; tổ chức 2 lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho hơn 100 học viên là hội viên phụ nữ; xây dựng các mô hình “Bản sáng vùng biên”, “Góc học tập biên cương vì ngày mai tươi sáng”, “Trồng cây trám đen trên các khu vực đồi núi trọc”, “Ngôi nhà thiện nguyện”; tổ chức Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản; vận động hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng...

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đang nhận hỗ trợ 7 em học sinh của 2 xã theo chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn biên phòng”, 500 nghìn đồng/em/tháng; hỗ trợ 26 em học sinh trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, 700 nghìn đồng/em/tháng; nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, 500 nghìn đồng/em/tháng; thực hiện mô hình “Góc học tập biên cương - Vì tương lai tươi sáng” ở xã Quang Chiểu cho 97 em học sinh...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng những kết quả mang lại có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là, nhận thức người dân được nâng lên, chất lượng cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực; trẻ em được đến trường và có động lực học tập tốt hơn, nhiều em thi đỗ vào các trường đại học, trường học nghề; hạn chế tệ nạn xã hội. Đặc biệt, hội viên phụ nữ và người dân chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Giai đoạn 2026-2030, Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Hội LHPN 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu đã tổ chức ký kết chương trình “Kết nối phụ nữ - đồng hành phát triển” với Hội LHPN phường Đông Tiến nhằm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ngày càng hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Lê Hà