Các trường đại học tại Thanh Hóa công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Chiều 22/8, cùng với các trường đại học (ĐH) trong cả nước, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trường ĐH Hồng Đức đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo chính quy trình độ ĐH năm 2025.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Năm 2025, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xét tuyển theo 5 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025.

Điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo chính quy trình độ đại học đợt 1, năm 2025 của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Trong tổng 22 ngành đào tạo chính quy trình độ ĐH năm 2025 của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Giáo dục tiểu học với điểm số các phương thức xét tuyển lần lượt như sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025: 27,32 điểm; xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ): 27,77 điểm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024: 27,32 điểm; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy (TSA) của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025: 68,23 điểm; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025: 101,28 điểm.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có 5/22 ngành tuyển sinh có điểm chuẩn trúng tuyển từ 26 điểm trở lên, gồm các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tin học và Sư phạm Mỹ thuật. Một ngành có điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm là ngành Luật. Các ngành còn lại có điểm chuẩn trúng tuyển 15 - 16,5 điểm.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa không có thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường ĐH Hồng Đức công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo chính quy trình độ đại học đợt 1, năm 2025.

Cũng trong chiều nay, Trường ĐH Hồng Đức đã công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo chính quy trình độ đại học đợt 1, năm 2025 đối với 40 ngành đào tạo.

Theo đó, bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Trường ĐH Hồng Đức có điểm trúng tuyển các nhóm ngành/ngành tương đối đồng đều. Nhóm ngành sư phạm có mức điểm trúng tuyển cao nhất, trong đó ngành Sư phạm Ngữ Văn là 28,38 điểm; tiếp đến là Sư phạm Địa Lý, Sư phạm Lịch Sử...

Trường ĐH Hồng Đức có 14/40 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển từ 22 điểm trở lên; 6 ngành có điểm trúng tuyển là 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn trúng tuyển từ 16-17,5 điểm.

Theo quy định, trước 17 giờ ngày 30/8/2025 tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống nếu có nguyện vọng theo học.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Linh Hương