Ca sĩ Đức Phúc giành quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga Tối 20/9, tại Tổ hợp đa chức năng Live Arena ở Moskva, ca sĩ Đức Phúc, đại diện của Việt Nam đã vượt qua hơn 20 thí sinh quốc tế, giành ngôi vị cao nhất tại vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Ca sĩ Đức Phúc giành ngôi vị cao nhất tại Intervision 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy, Đức Phúc đã nhận 422 điểm, số điểm cao nhất trong số các thí sinh tham dự vòng chung kết Intervision 2025. Vị trí thứ 2 với 337 điểm thuộc về ca sĩ đến từ Kyrgyzstan.

Ca sĩ Dana Al-Mir đến từ Qatar giành vị trí thứ 3 với 369 điểm. Lần lượt trong top 10 còn có các đại diện đến từ Colombia, Tajikistan, Belarus, Kazakhstan, Madagascar, Trung Quốc và Uzbekistan.

Tiết mục biểu diễn “Phù Đổng Thiên Vương” của ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ cảm nhận sau khi trở thành quán quân Intervision 2025, ca sĩ Đức Phúc gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tin tưởng chọn làm đại diện Việt Nam tại Intervision 2025, cảm ơn ban giám khảo và khán giả đã cổ vũ, động viên.

Đức Phúc cho biết, phần thưởng thật sự là một món quà hết sức to lớn, đánh dấu mốc tròn 10 năm sau khi Đức Phúc trở thành quán quân tại cuộc thi The Voice 2015.

Bày tỏ xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Intervision 2025, Đức Phúc đánh giá cao màn trình diễn của các thí sinh quốc tế tại cuộc thi và cho rằng bản thân may mắn khi luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của các khán giả.

Theo Đức Phúc, thành quả đạt được ngày hôm nay là sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của tập thể, cả ê-kíp, chứ không riêng bản thân Đức Phúc.

Đức Phúc được khán giả chào đón, cổ vũ sau khi hoàn thành xong tiết mục biểu diễn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, nhà báo Irina, chuyên theo dõi mảng văn hóa của Tờ “Sự kiện và nhân chứng” (Nga) cho biết, cô rất thích phần trình diễn của đại diện Việt Nam và kết quả ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với sự cống hiến của nam ca sĩ.

Theo Irina, đây là tiết mục rất hay, truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Thực sự, tiết mục của Đức Phúc có lẽ đã chạm sâu vào hàng triệu trái tim người Việt Nam đang dõi theo từng khoảnh khắc của ca sĩ ở quê nhà và khán giả Nga có mặt tại khán phòng và theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình.

Nhà báo Irina, chuyên theo dõi mảng văn hóa của Tờ “Sự kiện và nhân chứng” (Nga) chia sẻ về chiến thắng của đại diện Việt Nam. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đánh giá về chiến thắng của ca sĩ trẻ Việt Nam, bạn Natalia, tình nguyện viên Intervision 2025 chia sẻ: Đứng gần sân khấu, được cảm nhận rõ phần biểu diễn của Đức Phúc, tôi thấy ca sĩ sở hữu giọng hát cao vút, đẹp và ngọt ngào. Anh hát say đắm và đầy cảm xúc. Phần thi của nam ca sĩ Việt Nam cũng rất xuất sắc. Anh đã lồng ghép những giai điệu quê hương, trang phục toát lên vẻ đẹp truyền thống và đậm đà bản sắc Việt.

Intervision 2025 đã thật sự trở thành một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau: cao trào, lãng mạn, nhẹ nhàng, thư thái. Đây không chỉ là một sân chơi âm nhạc, mà còn là một diễn đàn quan trọng mang tầm quốc tế, là dịp đặc biệt để phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế, đồng thời phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, bảo vệ chủ quyền văn hóa và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Cô gái Nga (bên phải, cầm cờ Việt Nam), tình nguyện viên Intervision 2025 cổ vũ cho ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trước khi các thí sinh tranh tài, trong thông điệp ghi hình đặc biệt gửi tới cuộc thi, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc các thí sinh thành công, luôn nhận được sự cổ vũ, động viên của khán giả, đồng thời gọi vòng chung kết Intervision là một trong những sự kiện văn hóa được mong đợi nhất trong năm.

Tổng thống Nga bày tỏ sự tin tưởng đây sẽ trở thành một trong những cuộc thi được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Với tư cách khách mời đặc biệt tại chương trình, trả lời báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, nhu cầu của các nước trên thế giới trong việc tổ chức cuộc thi này và bày tỏ tin tưởng các năm tiếp theo sẽ ngày càng có nhiều nước tham gia hơn, cũng như quy mô tổ chức cũng sẽ mở rộng hơn.

Theo Báo Nhân Dân