Cá nhân giao dịch tài sản mã hóa nộp thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026 (có hiệu lực từ ngày 27/3), lần đầu hướng dẫn chi tiết chính sách thuế đối với hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo quy định, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa (không phân biệt trong nước hay nước ngoài), thực hiện qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

Thông tư cũng làm rõ cơ chế áp dụng 3 sắc thuế gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, song các dịch vụ liên quan vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Đối với tổ chức trong nước, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa chịu thuế TNDN với thuế suất 20%, được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá mua cùng các chi phí hợp lệ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng áp dụng mức thuế này đối với phần thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

Đáng chú ý, tổ chức nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Thông tư 32/2026 được áp dụng trong thời gian thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ hoặc cho đến khi có chính sách thuế chính thức thay thế.

NDS