“Cả một trời thương nhớ” - Đêm nhạc đong đầy cảm xúc tại sân khấu bên hồ Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Tối 26/9, tại Sân khấu bên hồ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, chương trình Trạm âm nhạc với chủ đề “Cả một trời thương nhớ” đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật trẻ trung, gần gũi và giàu cảm xúc qua những bản tình ca quen thuộc.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình Trạm âm nhạc.

Mang thông điệp “Âm nhạc không chỉ nối giai điệu, âm nhạc còn nối con người, nối ký ức, nối những mùa yêu đã qua với mùa yêu đang tới”, Trạm âm nhạc “Cả một trời thương nhớ” được xây dựng như một hành trình cảm xúc của tình yêu qua những bản Ballad quen thuộc với công chúng như: “Vì em còn thương”, “Để nhớ một thời ta đã yêu”, “Hãy về đây bên em”, “Dẫu có lỗi lầm”, “Ai chung tình được mãi”, “Vùng trời bình yên”, “Tình yêu tôi hát”...

Từ rung động ban đầu, phút giây yêu thương đến nỗi day dứt, chia xa và mong ước bình yên, các tiết mục được kết nối liền mạch, tạo nên câu chuyện âm nhạc gần gũi, chạm đến miền ký ức riêng trong mỗi người.

Ca sĩ trẻ Ninh Trịnh Quang Minh biểu diễn tại chương trình.

Chương trình được kể bằng giọng hát nội lực, da diết và đầy cảm xúc của ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh - Giải Nhất dòng nhạc nhẹ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, ca sĩ Hồng Hải, ca sĩ Đoàn Ngọc Linh và Chill Band.

Với màu sắc riêng trong chất giọng qua mỗi ca khúc được thể hiện trên sân khấu, những giọng ca trẻ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh tình yêu đa sắc màu, đa cảm xúc trong âm nhạc.

Ca sĩ Đoàn Ngọc Linh biểu diễn tại chương trình.

Bên cạnh nét riêng ở mỗi ca khúc hát đơn, các ca sĩ còn cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc kết hợp giàu cảm xúc trên sân khấu. Trong đó, màn kết hợp giữa Hồng Hải, Ninh Trịnh Quang Minh và Đoàn Ngọc Linh ở ca khúc “Tình yêu tôi hát” đã tạo nên cái kết đẹp cho chương trình.

Màn kết hợp giữa các ca sĩ, MC và ban nhạc trong ca khúc “Tình yêu tôi hát”.

Không chỉ kết nối giai điệu quen thuộc với những câu chuyện và cảm xúc gần gũi, Trạm âm nhạc “Cả một trời thương nhớ” còn mở ra một không gian để khán giả gặp gỡ, sẻ chia và tìm thấy những rung cảm thân thuộc qua mỗi giai điệu, lời ca.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá dự và thưởng thức chương trình.

Đông đảo khán giả yêu nhạc có mặt tại Sân khấu bên hồ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá thưởng thức chương trình.

Đêm nhạc càng trở nên đặc biệt khi có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng ngồi giữa khán giả, lắng nghe và hòa mình vào những giai điệu của chương trình, đồng chí xuất hiện giản dị như một người yêu nhạc. Hình ảnh ấy mang đến sự gần gũi, cởi mở cho không gian âm nhạc bên hồ; đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Với những người thực hiện chương trình, đó cũng là nguồn động viên để tiếp tục tìm tòi, sáng tạo những cách làm mới, những format giải trí phù hợp hơn với thị hiếu và nhu cầu thưởng thức của công chúng xứ Thanh.

Nguyễn Hợi - Anh Tuân