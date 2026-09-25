Trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sáng 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Thanh Hóa năm 2026 và phát động Cuộc thi “Thanh Hoá trong trái tim em”.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phát động từ tháng 3/2026, Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Thanh Hóa đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh, với 10.588 bài tham gia dự thi (trong đó 10.523 bài dự thi viết, 65 video clip).

Nhiều bài được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự sáng tạo, gửi gắm những thông điệp nhân văn sâu sắc, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến phát triển văn hóa đọc thiết thực, có tính khả thi.

Nhiều tác phẩm dự thi đặc sắc của thí sinh được trưng bày tại chương trình.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải tập thể cho trường có nhiều thí sinh đoạt giải; cùng với đó là 67 giải cá nhân gồm: 6 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba và 28 giải Khuyến khích.

Cũng tại buổi lễ, có 4 tác phẩm được lựa chọn trao giải chuyên đề gồm: Bài chia sẻ cảm nhận tác phẩm hay nhất; Sáng tác tác phẩm văn học hay nhất; Video dự thi ấn tượng nhất; Kế hoạch phát triển văn hoá đọc ấn tượng nhất.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi “Thanh Hoá trong trái tim em” dành cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh với 3 thể loại gồm: sân khấu hóa, mĩ thuật và viết cảm nhận.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích cho lứa tuổi học sinh, đồng thời khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người xứ Thanh.

Nguyễn Hợi