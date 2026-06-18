C.Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha chia điểm đáng tiếc trước CHDC Congo; Tuyển Anh thắng thuyết phục Croatia 4-2

Neymar trở lại tập luyện cùng tuyển Brazil trước trận gặp Haiti; Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 18/6 và rạng sáng 19/6: Các đội bóng tìm kiếm chiến thắng đầu tay; Neymar trở lại tập luyện cùng tuyển Brazil trước trận gặp Haiti... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (18/6).

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026

Nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập danh sách 28 cầu thủ với sự kết hợp hài hòa giữa các cựu binh, tài năng trẻ và nhân tố mới.

Đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam ở AFF Cup sắp tới theo nhận định của Bongdaplus.

Với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam được dự đoán bao gồm: thủ môn Lê Giang Patrik; bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu; cặp hậu vệ cánh Văn Vĩ, Tiến Anh; bộ đôi tiền vệ trung tâm giàu tính kiểm soát Hoàng Đức - Quang Hải.

Bộ 3 tiền đạo Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của ĐT Việt Nam.

Trên hàng công, tiền đạo nhập tịch Xuân Son sẽ đóng vai trò trung phong cắm, được hỗ trợ bởi hai “ngòi nổ” có tốc độ và kỹ thuật là Đình Bắc và Hoàng Hên.

Với chất lượng nhân sự vượt trội và chiều sâu đội hình, đây được kỳ vọng là tập thể đủ sức chinh phục đỉnh vinh quang khu vực.

C.Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha chia điểm đáng tiếc trước CHDC Congo

Trong ngày ra quân bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6, Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo.

Các cầu thủ CHDC Congo ăn mừng bàn thắng lịch sử vào lưới Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Joao Neves ở phút thứ 6, “Selecao” châu Âu đã đánh mất lợi thế sau bàn gỡ hòa của đối thủ vào cuối hiệp một.

Cristiano Ronaldo không vui sau trận hòa của Bồ Đào Nha.

Tâm điểm của sự chú ý là Cristiano Ronaldo đã có một trận đấu đáng quên khi "mất hút" trên sân. Theo Opta, CR7 đã trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp tại World Cup và EURO không ghi bàn; trong trận đấu này, anh không có cú sút trúng đích hay pha rê bóng thành công nào sau 90 phút thi đấu.

Sau trận, siêu sao 41 tuổi thừa nhận đây là tính chất khó lường của bóng đá và kêu gọi toàn đội tập trung cho lượt trận kế tiếp gặp Uzbekistan vào ngày 24/6.

Harry Kane tỏa sáng, tuyển Anh thắng thuyết phục Croatia 4-2

Trong trận cầu tâm điểm bảng L World Cup 2026 rạng sáng 18/6, đội tuyển Anh đã có màn khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 4-2 trước Croatia.

Harry Kane ăn mừng cùng các đồng đội (Ảnh: Getty).

Harry Kane là người mở màn “bữa tiệc bàn thắng” bằng một cú đúp, đưa anh chạm mốc kỷ lục 10 bàn thắng cho “Tam Sư” tại các kỳ World Cup. Dù Croatia hai lần san bằng tỷ số nhờ công của Martin Baturina và Petar Musa, tuyển Anh vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi Jude Bellingham tái lập thế dẫn bàn ngay đầu hiệp hai, trước khi Marcus Rashford ấn định tỷ số ở phút 84.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định tham vọng của thầy trò HLV Thomas Tuchel mà còn giúp họ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 18/6 và rạng sáng 19/6: Các đội bóng tìm kiếm chiến thắng đầu tay

Ngày 18/6 và rạng sáng 19/6, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra 4 trận đấu quan trọng thuộc các bảng A, B và K, được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia diễn ra vào lúc 2h ngày 19/6 (Ảnh: Khelnow).

Vào lúc 9h ngày 18/6, Uzbekistan sẽ có màn chào sân đầy hứa hẹn trước Colombia. Tiếp đó, vào lúc 23h, CH Séc và Nam Phi bước vào trận “chung kết” bảng A khi cả hai đều thất bại ở lượt ra quân. Bước sang rạng sáng 19/6, người hâm mộ sẽ theo dõi cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Bosnia lúc 2h tại bảng B.

Trận đấu giữa Canada và Qatar diễn ra vào lúc 5h ngày 19/6 (Ảnh: Khelnow).

Khép lại chuỗi trận là màn so tài giữa chủ nhà Canada và Qatar vào lúc 5h, nơi Canada đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Các cặp đấu hứa hẹn diễn biến kịch tính khi các đội đều quyết tâm cải thiện vị thế sau lượt trận đầu tiên.

Neymar trở lại tập luyện cùng tuyển Brazil trước trận gặp Haiti

Siêu sao Neymar đã có buổi tập hòa nhập đầu tiên cùng tuyển Brazil tại New Jersey vào ngày 17/6, chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Các cầu thủ Brazil xếp hàng rào chào đón Neymar trở lại trong buổi tập ngày 17/6. (Ảnh: Reuters)

Ngay khi ra sân, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt qua "hàng rào danh dự" từ các đồng đội. Dù vậy, theo Globo, tiền đạo 34 tuổi chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Haiti vào lúc 7h30 ngày 20/6 (giờ Hà Nội) để đảm bảo quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải được hoàn tất.

Neymar tái xuất sân tập đem lại bao niềm hạnh phúc cho đông đảo những người hâm mộ.

HLV Carlo Ancelotti hiện đang thận trọng với thể trạng của Neymar và đã cho thử nghiệm sơ đồ 4-2-4 trong các buổi tập gần đây. Sự trở lại của “ngòi nổ” này mang đến tín hiệu tích cực cho hành trình chinh phục cúp vàng của “Selecao”.

HS