Bưu điện tỉnh thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

Thông qua việc chuyển đổi từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ số, cung cấp hạ tầng và giải pháp công nghệ lĩnh vực bưu chính cho doanh nghiệp và người dân... Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã và đang góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra nhiều dịch vụ số tiện ích.

Nhân viên bưu điện trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 27 điểm bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh, phủ khắp 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, coi đây là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng chính quyền trong hành trình số hóa.

Hiện nay, tất cả các khâu trong dây chuyền bưu chính, từ khai thác, chia chọn, vận chuyển đến phát bưu gửi đều được bưu điện ứng dụng công nghệ số: Hệ thống phần mềm quản lý đơn hàng, định vị vận đơn trực tuyến giúp người dân tra cứu tình trạng bưu gửi mọi lúc, mọi nơi. Năm 2024, toàn tỉnh có trên 12 triệu lượt giao dịch qua hệ thống bưu điện được xử lý bằng nền tảng số, tăng hơn 25% so với năm 2023.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ bưu chính, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân thông qua mạng lưới bưu điện, nhiều thủ tục quan trọng như: Cấp đổi giấy phép lái xe, nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội, nhận kết quả thủ tục hộ tịch...; trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, khi hàng trăm nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, số hóa, chuyển trả kết quả qua mạng lưới bưu điện, giúp người dân chỉ cần ở nhà vẫn có thể nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ... Tính riêng năm 2024, gần 300.000 hồ sơ dịch vụ công đã được tiếp nhận qua bưu điện, chiếm hơn 40% tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Điều này khẳng định vai trò của bưu điện trong việc thúc đẩy mục tiêu đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành địa phương có tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cao, góp phần quan trọng vào chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng hành cùng các hộ kinh doanh, HTX và nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử postmart - nền tảng do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng.

Để bảo đảm hàng hóa lưu thông thuận lợi, đơn vị đã đầu tư đồng bộ hệ thống vận chuyển, kết nối từ gần 600 điểm bưu điện văn hóa xã đến các trung tâm khai thác. Tất cả đơn hàng đều được quản lý trên hệ thống số, gắn mã định danh và định vị hành trình, giúp khách hàng giám sát thời gian thực. Đặc biệt, đội ngũ bưu tá không chỉ làm nhiệm vụ chuyển phát, mà còn trực tiếp hỗ trợ người nông dân trong khâu đóng gói, dán nhãn, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc. Đến nay, Thanh Hóa đã có trên 5.000 hộ nông dân, HTX đưa sản phẩm đặc sản như miến dong, mật ong, cam, hải sản... lên sàn postmart, với sản lượng tiêu thụ đạt hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa hướng dẫn người dân, các hộ kinh doanh sử dụng các dịch vụ số, các app đưa nông sản, sản phẩm hàng hóa lên sàn thương mại điện tử... góp phần đào tạo kỹ năng số cho người dân.

Ngoài dịch vụ bưu chính truyền thống, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng đã mở rộng nhiều dịch vụ mới như: Thương mại điện tử và logistics giúp hỗ trợ bán hàng trực tuyến qua postmart, giao nhận hàng hóa toàn quốc; dịch vụ tài chính - bưu chính: chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, dịch vụ tiết kiệm, thu - chi hộ; dịch vụ hành chính công: tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; dịch vụ số hóa và quảng bá sản phẩm, giúp hộ sản xuất, HTX quảng bá thương hiệu trên môi trường số... Những dịch vụ này không chỉ mang lại tiện ích cho người dân, có nhiều tính năng nổi trội, mang tính số hóa cao mà còn trực tiếp thúc đẩy kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế nông thôn.

Ông Mai Văn Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong 9 tháng năm 2025, sản lượng bưu gửi chuyển phát qua hệ thống bưu điện đạt hơn 300.000 bưu. Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đổi mới để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất đến người dân, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, tham gia phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đổi mới mô hình tổ chức, trên nền tảng mạng lưới phủ rộng và hệ thống bưu điện xã làm “điểm chạm”, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã định hình một hệ sinh thái sản phẩm gắn kết: bưu chính - logistics - tài chính số - thương mại điện tử - dịch vụ công. Với nhiều tiện ích mang lại, hệ thống bưu điện đang phát huy vai trò là “điểm chạm” quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn.

Bài và ảnh: Linh Hương