Bước tiến trong cải cách và đổi mới

Năm 2025 là năm cuối thực hiện khâu đột phá về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn” giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm đặc biệt khi chuyển từ vận hành chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp. Với khối lượng công việc lớn phải làm, Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn sử dụng Robot AI trong xử lý công việc.

Yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Thanh Hóa trong hành trình cải cách và đổi mới chính là sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, ngay từ đầu năm 2025 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch để cụ thể hóa và phân công nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương triển khai thực hiện. Cùng với ưu tiên xây dựng 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và chuyên ngành để tiến tới sử dụng số hóa dữ liệu, tỉnh đã phê duyệt dự án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị máy chủ tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh, bảo đảm vận hành thông suốt các phần mềm dùng chung để phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, thực hiện phân cấp, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân luồng, giải quyết ngay hồ sơ công việc theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” nhằm rút ngắn thời gian xử lý và hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhiều mô hình, sáng kiến mới đã được Thanh Hóa nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn. Tiêu biểu như tại xã Triệu Sơn sáng kiến “Vận hành Robot AI” đã được đưa vào sử dụng tại trung tâm phục vụ hành chính công. Robot AI sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét mã QR tra cứu thông tin và chỉ đường tới quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp. Sáng kiến này đã giảm tải khối lượng lớn công việc cho cán bộ, công chức và tạo thuận tiện cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đã triển khai trước đây, ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Thanh Hóa đã sớm thực hiện thí điểm mô hình này tại UBND 4 xã gồm Vạn Lộc, Ngọc Trạo, Minh Sơn, Thọ Phú để xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Cùng với đó, ban hành quy định chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trong công tác chứng thực. Nhờ cơ chế ủy quyền này mà thời gian giải quyết hồ sơ chứng thực được rút ngắn rõ rệt, hạn chế tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành đã chủ động rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố, công khai 2.282 TTHC. Việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC được các ban, sở, ngành cấp tỉnh thực hiện kịp thời, bảo đảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền của mỗi cấp sau khi công bố đều có quy trình nội bộ và quy trình điện tử để thực hiện trên hệ thống.

Năm 2025, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được đẩy mạnh, trong đó chú trọng vào thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tổng số TTHC toàn tỉnh đang thực hiện là 2.296 thủ tục, gồm 1.127 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.138 dịch vụ công trực tuyến một phần, 31 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính được thực hiện nghiêm túc, với 2.195 thủ tục được công bố thực hiện trong phạm vi cấp tỉnh, bảo đảm 100% TTHC được thực hiện theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND với nội dung mang tính đột phá “miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh”, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong giải quyết TTHC.

Hạ tầng công nghệ số được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Hiện nay, 99,7% thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng thông tin di động và cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng cố định tốc độ cao. Toàn tỉnh hiện có 3 trung tâm dữ liệu và 5 nền tảng dùng chung hoạt động ổn định, tạo sự thống nhất trong triển khai chính quyền số và tăng hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Hạ tầng máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được bổ sung, nâng cấp trang thiết bị cần thiết để lưu trữ dữ liệu, thiết lập, cài đặt mới các phần mềm cho 166 xã, phường. Trong năm, Thanh Hóa đã hoàn thành việc cấp mã định danh cho 166 đơn vị cấp xã; tạo lập 8.084 tài khoản và phân quyền cho đối tượng người dùng theo các chức danh, đạt 100%.

Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và đưa vào hoạt động ổn định nền tảng chia sẻ và tích hợp nội tỉnh, hiện đang cung cấp 11 dịch vụ kết nối các phần mềm nội tỉnh và 17 dịch vụ kết nối bên ngoài. Các cơ quan Nhà nước hiện đang duy trì 60 cơ sở dữ liệu dùng chung và 26 dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh. Cổng dữ liệu mở của tỉnh đang cung cấp 158 bộ dữ liệu mở thuộc 16 lĩnh vực để phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, người dân có nhu cầu khai thác, sử dụng. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh đã được ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2025, với quyết tâm cao Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa trong cải cách hành chính.

Bài và ảnh: Minh Khôi