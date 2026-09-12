BRICS đặt trọng tâm vào hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng và tài chính xanh

Các vấn đề khí hậu đang trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của BRICS khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và đăng cai Hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Nhóm đang hướng tới việc đưa những mối quan tâm về phát triển của các nước Nam bán cầu vào vị trí trung tâm hơn trong các cuộc thảo luận quốc tế về khí hậu.

Các vấn đề khí hậu là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của BRICS, trong bối cảnh Ấn Độ đăng cai Hội nghị cấp cao 2026 của nhóm. Ảnh: Josh.

Thay vì chỉ tập trung vào cắt giảm phát thải, chương trình nghị sự dự kiến đề cập rộng hơn đến nhu cầu của các nền kinh tế đang phát triển, gồm năng lượng với giá phù hợp, tài chính khí hậu, tiếp cận công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu và tăng trưởng kinh tế bền vững. Ấn Độ, trong vai trò Chủ tịch BRICS năm 2026, xác định phát triển bền vững, khả năng chống chịu, đổi mới và hợp tác là những ưu tiên quan trọng.

Chuyển đổi năng lượng được dự báo tiếp tục là một trong những trụ cột chính của chương trình nghị sự khí hậu. Các thành viên BRICS có hệ thống năng lượng rất khác nhau, từ những nước sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn đến các thị trường năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh. Do đó, việc áp dụng một lộ trình chuyển đổi năng lượng thống nhất được cho là không phù hợp. BRICS nhấn mạnh cần tính đến điều kiện cụ thể, ưu tiên phát triển và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng của từng quốc gia.

Các nền kinh tế đang phát triển cần nguồn vốn rất lớn để mở rộng năng lượng tái tạo, hiện đại hóa lưới điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương và xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Việc huy động thêm nguồn lực thông qua các thể chế của BRICS và tăng cường hợp tác tài chính giữa các nước Nam bán cầu có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược khí hậu dài hạn của nhóm. Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) được kỳ vọng đóng vai trò đáng kể trong việc chuyển các cam kết về khí hậu thành những dự án đầu tư cụ thể.

Với việc BRICS hiện có 11 thành viên, nhóm đang tìm cách tạo tiếng nói chung mạnh hơn cho các nước đang phát triển trong quản trị khí hậu toàn cầu. Nếu các thành viên có thể chuyển những ưu tiên chung thành các cơ chế tài chính, chương trình hợp tác công nghệ, dự án cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu và hợp tác năng lượng cụ thể, BRICS có thể tăng ảnh hưởng của các nước Nam bán cầu trong các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giữa hành động khí hậu, phát triển kinh tế và an ninh năng lượng.

Thúy Hà

Nguồn: Eqmagpro