Bóng bàn trẻ Thanh Hóa duy trì mạch 6 mùa giải liên tiếp giành huy chương vàng

Tại Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026, các tay vợt trẻ Thanh Hóa đã giành 1 HCV, 2 HCĐ, qua đó duy trì mạch giành HCV ở các giải đấu trẻ trong 6 mùa giải liên tiếp.

Bộ đôi Nguyễn Xuân Phúc - Nguyễn Đình Thắng giành HCV nội dung đôi nam lứa tuổi 14-15.

Giải diễn ra từ ngày 28/8 đến 3/9 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, với sự tham gia của hơn 500 vận động viên thuộc 24 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, thuộc 8 nhóm tuổi, từ nhi đồng 9 tuổi trở xuống đến 22-23 tuổi.

Thành tích nổi bật của bóng bàn Thanh Hóa tại giải năm nay là tấm HCV nội dung đôi nam lứa tuổi 14-15 của cặp Nguyễn Xuân Phúc - Nguyễn Đình Thắng. Hai tay vợt trẻ thi đấu phối hợp ăn ý, phát huy tốt chuyên môn, giành vị trí cao nhất.

Bên cạnh tấm HCV, các tay vợt Thanh Hóa còn giành 2 HCĐ. Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng Linh Đan giành HCĐ nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 14-15; Nguyễn Đình Thắng giành HCĐ nội dung đơn nam cùng nhóm tuổi.

Với tấm HCV của Nguyễn Xuân Phúc - Nguyễn Đình Thắng, bóng bàn trẻ Thanh Hóa duy trì mạch giành HCV trong 6 mùa giải liên tiếp kể từ năm 2020 (năm 2021 giải không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19).

Hoàng Sơn