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Bộ Y tế: Yêu cầu xác minh thông tin muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ xạ trị tại Bệnh viện E

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Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có), đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý.

Bộ Y tế: Yêu cầu xác minh thông tin muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ xạ trị tại Bệnh viện E

Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có), đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý.

Bộ Y tế: Yêu cầu xác minh thông tin muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ xạ trị tại Bệnh viện E

Bộ Y tế.

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện E, đề nghị khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu về việc: “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E.

Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có), đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông biết và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát các khoa, phòng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao để sớm phát hiện các dấu hiệu và chấn chỉnh kịp thời; thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trước đó, bài báo “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” được đăng tải đã phản ánh nghi vấn về tình trạng bệnh nhân điều trị xạ trị tại Bệnh viện E phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi vào xạ trị sớm.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-yeu-cau-xac-minh-thong-tin-muon-nhanh-phai-kep-tien-vao-so-xa-tri-post1135318.vnp

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