Bộ Nông nghiệp và Môi trường cắt giảm, tinh gọn gần 36% văn bản quy phạm pháp luật

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phan Tuấn Hùng ngày 17/6 cho biết thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống pháp luật kiến tạo và phát triển, đơn vị này vừa phê duyệt phương án sắp xếp, tinh gọn hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật (gần 36% số văn bản) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngoài việc cải cách thể chế, những con số trên còn đánh dấu cách làm mới, quyết liệt, góp phần xây dựng nền pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả; qua đó đưa tinh thần Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, vào thực tiễn.

Thông tin cụ thể, bà Nguyễn Thị Mai Hiên - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết trong những năm qua, hệ thống pháp luật ngành nông nghiệp và môi trường đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tính đến ngày 30/4/2026, tổng số văn bản quy phạm pháp luật của lĩnh vực này còn hiệu lực lên tới 1.093 văn bản. Trong đó, riêng số lượng văn bản do Bộ trưởng ban hành hoặc liên tịch ban hành đã chiếm tới 859 văn bản.

Tuy vậy, số lượng văn bản quá lớn đã dẫn đến tình trạng một số quy định chồng chéo, trùng lặp. Nhiều văn bản điều chỉnh cùng một lĩnh vực nhưng nằm phân tán, gây khó khăn cho việc tra cứu và áp dụng.

Bên cạnh đó, không ít văn bản đã hết giai đoạn thực hiện hoặc không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được xử lý, bãi bỏ kịp thời.

Trước yêu cầu, định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh đột phá thể chế, đặc biệt là Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tạo lập hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, hạn chế văn bản hướng dẫn, việc tổ chức tổng rà soát trở thành một “mệnh lệnh” thực tiễn cấp thiết.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định việc rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Theo đó, ngày 12/6/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt phương án sắp xếp, tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành tại Quyết định số 2250/QĐ-BNNMT. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định thực hiện bãi bỏ 149 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

Các lĩnh vực có số lượng văn bản bãi bỏ nhiều như: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với 39 văn bản; môi trường 21 văn bản; tổ chức cán bộ 16 văn bản; đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý với 11 văn bản; địa chất và khoáng sản 9 văn bản; khoa học và công nghệ 9 văn bản; quản lý đất đai 7 văn bản...

“Đây là các văn bản không còn đối tượng điều chỉnh, không còn phù hợp thực tiễn, có nội dung trái với văn bản cấp trên; đồng thời xây dựng, ban hành 92 văn bản quy phạm pháp luật mới để thay thế cho 240 văn bản hiện hành,” đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh.

Việc áp dụng đồng thời phương thức bãi bỏ và tích hợp trên dự kiến sẽ giúp hệ thống giảm được 297/835 văn bản đang còn hiệu lực. Tỷ lệ giảm tương đương 35,7% tổng số văn bản do Bộ trưởng ban hành, liên tịch ban hành.

Quan trọng hơn, sự chủ động và phương pháp tiếp cận mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thể chế hóa một chủ trương lớn, mang tầm vĩ mô của Đảng thành những danh mục hành động cụ thể, đong đếm được.

Cũng theo Vụ Pháp chế, kết quả từ Quyết định 2250/QĐ-BNNMT không chỉ tạo ra một hệ thống pháp luật nông nghiệp và môi trường “dân chủ, công bằng, tinh gọn, thống nhất,” mà còn là một điển hình tốt, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về cải cách thể chế, kiến tạo trong kỷ nguyên mới./.

Theo TTXVN