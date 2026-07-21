Bộ GD&ĐT đề xuất cấm dạy trước chương trình dưới mọi hình thức giáo dục tăng cường

Bộ GD&ĐT đề xuất không được dùng hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu để dạy trước chương trình, ôn luyện thi hay nhồi nhét kiến thức.

Ảnh minh họa: MOET

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với mô hình dạy học hai buổi/ngày và định hướng đưa năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Không được dạy trước chương trình, luyện thi dưới danh nghĩa giáo dục tăng cường

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là phân định rõ hai nhóm hoạt động gồm giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh nhưng không thuộc nội dung bắt buộc của Chương trình giáo dục phổ thông. Hoạt động này được tổ chức trong khung thời gian giáo dục của nhà trường.

Nội dung giáo dục tăng cường được chia thành ba nhóm chính: giáo dục lý tưởng, đạo đức, truyền thống, pháp luật và quốc phòng - an ninh; giáo dục thể chất, thẩm mỹ, hướng nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng tài chính, phòng chống thiên tai và xâm hại trẻ em; phát triển năng lực số, kiến thức AI, an toàn không gian mạng, STEM/STEAM, khoa học, công nghệ, tin học và ngoại ngữ.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian chính khóa trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Nội dung tập trung vào phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ nâng cao, câu lạc bộ sở thích, dự án học tập, trải nghiệm sáng tạo và các kỹ năng theo nhu cầu cá nhân.

Đáng chú ý, dự thảo quy định tuyệt đối không sử dụng hai loại hình hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc nhồi nhét kiến thức các môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông. Những nội dung này thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm.

Siết điều kiện về giáo viên và tài liệu giảng dạy

Dự thảo yêu cầu người trực tiếp giảng dạy phải đáp ứng chuẩn trình độ theo vị trí việc làm và có phẩm chất đạo đức tốt.

Đối với nhân sự không phải giáo viên cơ hữu, cơ sở giáo dục phải thẩm định hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng năng lực chuyên môn; yêu cầu có lý lịch tư pháp rõ ràng hoặc cam kết không vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, đồng thời phải được tập huấn về quy tắc ứng xử trước khi tham gia giảng dạy.

Ảnh minh họa: Dương Duy

Riêng nghệ nhân hoặc người có uy tín trong cộng đồng không có bằng sư phạm sẽ do hiệu trưởng chịu trách nhiệm thẩm định năng lực và kinh nghiệm thực tế.

Về học liệu, dự thảo phân định rõ trách nhiệm thẩm định theo từng cấp. Cơ sở giáo dục được tự thẩm định và phê duyệt tài liệu tự biên soạn hoặc khai thác từ nguồn học liệu mở hợp pháp, đồng thời phải báo cáo danh mục hằng năm.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm thẩm định tài liệu do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp cũng như các tài liệu liên kết phát hành trên phạm vi toàn tỉnh hoặc có yếu tố nước ngoài.

Dự thảo cũng nghiêm cấm sử dụng tài liệu chưa được thẩm định, phê duyệt trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cho phép tổ chức hoạt động ngoài trường học

Theo dự thảo, các hoạt động giáo dục có thể được tổ chức tại doanh nghiệp, làng nghề, nông trại hoặc các không gian trải nghiệm nếu đáp ứng yêu cầu an toàn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp đánh giá điều kiện thực tế và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt trước khi triển khai.

Về kinh phí, mức thu đối với các hoạt động này không được vượt quá mức trần do HĐND cấp tỉnh quy định, đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-gddt-de-xuat-cam-day-truoc-chuong-trinh-duoi-moi-hinh-thuc-giao-duc-tang-cuong-100260721125715756.htm