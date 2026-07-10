Bộ GD&ĐT chưa quyết định thi lại môn Toán ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ quyết định phương án xử lý vụ gian lận thi môn Toán tại Tuyên Quang sau khi có kết quả điều tra, bảo đảm công bằng và quyền lợi thí sinh.

Ảnh minh hoạ: Dương Duy

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, Bộ sẽ chỉ quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh, điều tra và đánh giá toàn diện vụ việc.

Theo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc, xác định hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của địa phương, kết luận của cơ quan điều tra và quy định của Quy chế thi, đaị diện Bộ GD&ĐT cho biết: “Sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Chiều 9/7, tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo một số giám thị tạo điều kiện để thí sinh làm bài môn Toán không đúng quy chế.

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Phùng Anh)

Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy; hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố ngày 1/7, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, tỷ lệ cao thứ hai cả nước. Đáng chú ý, hơn 140 điểm 10 tập trung trong nhóm 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có hơn 290 em đạt từ 9 điểm trở lên, làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu bất thường trong kỳ thi.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng cá nhân, xác định động cơ, hậu quả của vụ việc và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://vtv.vn/bo-gddt-chua-quyet-dinh-thi-lai-mon-toan-o-tuyen-quang-100260709201033704.htm