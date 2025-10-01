Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm giản dị mà ấm áp. Qua đó khắc họa rõ nét phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, bồi đắp thêm niềm tin yêu của người dân xứ Thanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt hướng dẫn người dân thực hiện mô hình nuôi cá nước ngọt.

Những việc làm của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ồn ào, phô trương, mà âm thầm, bền bỉ, mang đến hiệu quả thiết thực. Mỗi mét đường bê tông được hoàn thành, mỗi ngôi nhà được dựng lại, mỗi em nhỏ tiếp tục được cắp sách đến trường... đều là minh chứng sinh động cho tình quân - dân keo sơn gắn bó.

Điển hình như tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều công trình dân sinh, như: thi công 150m đường bê tông, 250m2 sân nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, làm hệ thống thoát nước, xây bồn hoa... Song song với đó, đơn vị còn hỗ trợ 10 hộ gia đình cải tạo vườn tạp, cung cấp giống lợn, vịt, hướng dẫn trồng rau, lắp đặt 25 téc nước sạch. Những mô hình sinh kế này đã giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ chỗ là bản nghèo, đến nay Chiềng Căm chỉ còn khoảng 12% hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt trên 45,3 triệu đồng/người/năm, cuối năm 2024 bản được công nhận đạt chuẩn NTM.

Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản Chiềng Căm Hà Đình Điệu chia sẻ: “Bộ đội không chỉ giúp địa phương xây dựng đường giao thông, các công trình nước sạch, mà còn giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm thông qua các mô hình kinh tế hiệu quả. Bởi vậy, đời sống dân bản nay đã khấm khá lên thấy rõ”.

Còn tại bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với Câu lạc bộ Lửa Hồng (phường Hạc Thành) tổ chức Tết Trung thu năm 2025 sớm cho các em nhỏ. Nhân dịp này, chương trình còn trao 90 suất quà; tổ chức thi nấu ăn, cắt tóc miễn phí; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân trong bản, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đây cũng là một phần trong tiến trình xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”.

Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Chúng tôi mong các em nhỏ có một mùa Trung thu thật sự vui tươi, ấm áp, qua đó khích lệ tinh thần hiếu học, gắn kết cộng đồng, để “bản sáng” không chỉ sáng lên từ ánh đèn điện, mà còn là ánh sáng tri thức và sự tự lực vươn lên”.

Ở các xã miền núi xứ Thanh, mỗi khi mùa mưa lũ đi qua, người dân đều thấy bóng dáng những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Ở những nơi mưa lũ, sạt lở đất, bộ đội lại là điểm tựa của Nhân dân. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại hiểm nguy, xuyên rừng, vượt suối để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. Điển hình như đêm 26/9/2025, hoàn lưu bão số 9 gây sạt lở nhiều tuyến đường liên bản, cuốn trôi đường vào bản Cha Lung, làm hư hại trường học ở xã Tam Thanh. Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tức tốc xuống cơ sở di dời tài sản, hỗ trợ nhà trường bảo vệ cơ sở vật chất, dọn dẹp bùn đất. Hình ảnh bộ đội dầm mình trong mưa lũ, vận chuyển sách vở, bàn ghế cho học sinh đã trở thành minh chứng sống động cho tình quân - dân bền chặt.

Xác định “gần dân, sát dân, vì dân phục vụ” là sợi chỉ đỏ cho hành động, LLVT Thanh Hóa đã biến tinh thần đó thành những việc làm cụ thể. Từ năm 2020 đến nay, toàn lực lượng đã huy động 252.642 lượt cán bộ, chiến sĩ, với 924.336 ngày công để thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; 68.849 lượt cán bộ, chiến sĩ, với 206.547 ngày công phối hợp bảo đảm an ninh trật tự; 21.057 lượt cán bộ, chiến sĩ, với 60.311 ngày công tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng; 24.769 lượt cán bộ, chiến sĩ, với 77.124 ngày công phục vụ công tác tuyên truyền, vận động cùng Nhân dân xây dựng cơ sở...

Không chỉ đồng hành trong phát triển kinh tế, LLVT tỉnh còn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ. Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” ngày càng lan tỏa. Tính đến tháng 6/2025, Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đã hỗ trợ 106 học sinh, trong đó có 11 học sinh của nước bạn Lào với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng; duy trì nuôi 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có điều kiện tiếp tục ăn học tại 6 đồn biên phòng; Đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ 219 cháu với số tiền 7.400.000 đồng/cháu/năm... Nhờ sự chăm lo ấy, nhiều em đã vượt qua nghịch cảnh, vươn lên học tập tốt...

Nhìn từ Chiềng Căm sáng đèn, Pù Đứa rộn rã tiếng cười Trung thu, hay Tam Thanh bình yên sau mưa lũ, có thể thấy mỗi việc làm thiết thực của bộ đội đều góp phần vun đắp “thế trận lòng dân”, thắt chặt tình quân - dân, dựng xây niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc.

Mỗi con đường, bồn hoa, lớp học an toàn, hay suất quà nhỏ bé đều mang ý nghĩa lớn lao, qua đó tiếp thêm nghị lực để đồng bào yên tâm bám đất, bám rừng, xây dựng quê hương giàu đẹp. Khi hành động đẹp trở thành thói quen đẹp, phong trào đẹp, thì trên mỗi bản làng vùng cao xứ Thanh sẽ có thêm nhiều miền quê bình yên, trù phú. Và đó cũng là cách thiết thực nhất để gìn giữ hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” gần dân, sát dân, vì Nhân dân mà hành động.

Bài và ảnh: Xuân Minh