Bộ đội biên phòng tạo sinh kế cho dân bản

Những năm qua, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng bản làng và đời sống văn hóa mới. Từ đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung trao cây, con giống cho hộ gia đình ở bản Ón.

Xác định giúp Nhân dân trên địa bàn đứng chân nâng cao đời sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trong những năm qua Đồn Biên phòng Pù Nhi triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, XDNTM. Theo đó, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách hộ gia đình thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào tại các bản. Đồng thời, lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham gia các mô hình. Đơn vị cũng phối hợp cùng 2 xã Pù Nhi và Nhi Sơn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ con giống, cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi ban đầu cho các hộ dân. Điển hình như mô hình "Trồng rau cải Mông tập trung” tại bản Pù Quăn, đơn vị hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng khắp các bản trên địa bàn xã Pù Nhi. Hay mô hình “Trồng thí điểm cây nghệ và cây mít Thái” tại bản Cơm và Pha Đén, đơn vị đã hỗ trợ giống cây, phân và trực tiếp hướng dẫn các hộ dân trồng và chăm sóc. Qua thời gian, các cây trồng của mô hình phát triển tốt, đã cho thu hoạch. Đó còn là mô hình “Chăn nuôi lợn đen, gà lông màu và vịt”, với 4.000 con gà lông màu được đơn vị hỗ trợ đến 150 hộ dân của 2 xã Pù Nhi, Nhi Sơn nuôi thí điểm... Chỉ trong thời gian ngắn các mô hình sản xuất của Đồn Biên phòng Pù Nhi đã được nhân rộng trên khắp địa bàn 2 xã Pù Nhi, Nhi Sơn và người dân thấy được hiệu quả kinh tế nên hăng hái tham gia.

Khi màn đêm buông xuống, con đường dẫn vào bản Ón, xã Tam Chung bừng sáng dưới ánh đèn đường. Đó là kết quả của mô hình “Bản sáng vùng biên” được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung triển khai xây dựng. Thiếu tá Trịnh Đình Duyên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Chung cho biết: "Đơn vị được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ triển khai xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại bản Ón. Bám sát nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp với xã Tam Chung vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và triển khai khảo sát xây dựng cổng chào, cột và bóng đèn năng lượng mặt trời công suất lớn. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công cùng người dân đổ cột bê tông, lắp đặt, hoàn thiện 15 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời loại 500W dọc hai bên đường bản Ón".

Bên cạnh đó, hằng năm đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ cây, con giống tạo sinh kế cho Nhân dân bản Ón. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống các hộ gia đình được phụ trách giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay đơn vị đã trao 200 con gà lai chọi đen cho 5 hộ gia đình; 200 con ngan và 300 con vịt giống cho 4 hộ gia đình. Đồn Biên phòng Tam Chung cũng đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ tiền và điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ngày công lao động để xây dựng cổng chào, đổ 2km đường bê tông lên điểm Ón 2. Phối hợp với địa phương, gia đình, nhà trường đỡ đầu 5 học sinh.

Mô hình “Bản sáng vùng biên” ở Đồn Biên phòng Tam Chung hay là các mô hình giúp Nhân dân phát triển kinh tế của Đồn Biên phòng Pù Nhi đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Qua đó không chỉ thay đổi tư duy, nhận thức cho đồng bào về phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mà các đơn vị còn xây dựng hình ảnh đẹp về người lính “quân hàm xanh” trong lòng dân bản.

Bài và ảnh: Tiến Đạt