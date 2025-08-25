Bộ đội Biên phòng di dời khẩn cấp người dân trong đêm

Thực hiện công điện số 14/CĐ-UBND, ngày 24/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với cơn bão số 5, đêm 24 và rạng sáng ngày 25/8/2025, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các phường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động di dời các hộ dân ven biển có nguy cơ xảy ra nguy hiểm cho người và tài sản khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa và lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn di dời đến nơi an toàn.

Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 25/8/2025 đã vận động, di dời tài sản và người được 44 hộ/152 khẩu thuộc địa bàn phường Tĩnh Gia, Hải Lĩnh và Tân Dân đến vị trí tránh trú bão an toàn. Hiện đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát những hộ có nguy cơ mất an toàn để vận động di dời đến vị trí tránh trú bão an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa và lực lượng chức năng giúp người dân di dời đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm tại địa bàn Đồn Biên phòng Sầm Sơn, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn sơ tán, di dời hộ 91 hộ/260 khẩu và tài sản của nhân dân lên các điểm trường học, nhà văn hóa, khu vực có nhà kiên cố đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa và lực lượng chức năng giúp người dân di dời đến nơi an toàn.

Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Biên phòng, công an, dân quân, y tế trực ban 24/24, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Hải Chuyền (CTV)