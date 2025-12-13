Bệnh viện Đa khoa Hà Trung xây dựng môi trường không thuốc lá

Từ việc tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý đến xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã từng bước đẩy lùi tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, hình thành môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, vì sức khỏe cộng đồng.

Bệnh nhân điều trị phổi tắc nghẽn mãn tính có liên quan đến thuốc lá điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Thuốc lá từ lâu đã được xác định là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về tim mạch, hô hấp và ung thư. Không chỉ gây hại trực tiếp cho người sử dụng, khói thuốc còn âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người xung quanh, nhất là trong môi trường y tế – nơi tập trung đông người bệnh, người nhà bệnh nhân và đội ngũ cán bộ y tế. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Trước đây, dù đã có biển cấm hút thuốc được lắp đặt tại nhiều vị trí trong khuôn viên bệnh viện, song tình trạng hút thuốc lá vẫn còn diễn ra rải rác, nhất là tại các khu vực chờ, hành lang, sân bệnh viện. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh – vốn có sức đề kháng yếu – mà còn làm giảm hình ảnh về một môi trường y tế văn minh, thân thiện.

Hệ thống biển báo, pano, áp phích tuyên truyền PCTHTL tại các khoa, phòng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân

Xác định xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ là yêu cầu của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) mà còn là trách nhiệm và cam kết lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai môi trường không khói thuốc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ đó, từng bước đưa công tác PCTHTL trở thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống biển báo, pano, áp phích tuyên truyền tại các khoa, phòng, bệnh viện đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá cũng như các quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung triển khai hiệu quả các phong trào: “Hành lang xanh”, “Đường hoa bệnh viện”...

Một trong những điểm nhấn trong quá trình xây dựng môi trường không khói thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung là việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác PCTHTL với các phong trào xây dựng cảnh quan, không gian xanh trong bệnh viện. Nhiều năm qua, bệnh viện đã triển khai hiệu quả các phong trào như: “Hành lang xanh”, “Đường hoa bệnh viện”, “Bệnh viện không khói thuốc lá”... Những hàng cây xanh, chậu cảnh được bố trí hợp lý tại các hành lang, khu vực chờ khám, sân bệnh viện không chỉ góp phần cải thiện môi trường không khí, mà còn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người bệnh và người nhà khi đến khám và điều trị. Không gian xanh – sạch – đẹp đã góp phần hạn chế tình trạng hút thuốc tự phát, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về một môi trường y tế an toàn, thân thiện.

Song song với đó, bệnh viện đã thành lập các tổ tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành quy định cấm hút thuốc trong toàn đơn vị. Những trường hợp vi phạm được nhắc nhở kịp thời, kiên quyết nhưng vẫn đảm bảo tinh thần văn minh, nhân văn, tạo sự đồng thuận và hợp tác từ phía người dân.

Tại các khoa lâm sàng – nơi tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với người bệnh – việc thực hiện môi trường không khói thuốc được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng không chỉ thực hiện nghiêm túc quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, mà còn là những người tiên phong truyền tải thông điệp: “Không hút thuốc trong bệnh viện là bảo vệ sức khỏe chính mình và những người xung quanh”.

Thông qua quá trình thăm khám, điều trị, cán bộ y tế nhẹ nhàng lồng ghép việc tư vấn, nhắc nhở người bệnh và người nhà về tác hại của thuốc lá, nhất là đối với những bệnh nhân mắc các bệnh lý về hô hấp, tim mạch. Chính sự tận tình, gần gũi nhưng kiên quyết của đội ngũ y, bác sĩ đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấp hành quy định không hút thuốc tại bệnh viện.

100% cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL.

Từ những nỗ lực đồng bộ đó, đến nay, tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã giảm đáng kể. Nhiều khu vực trước đây thường xuyên xuất hiện người hút thuốc, nay đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng và văn minh hơn. Đặc biệt, 100% cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL.

Không chỉ đội ngũ cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng ngày càng đồng tình, ủng hộ với chủ trương xây dựng môi trường không khói thuốc tại bệnh viện.

Chị Trần Thị Yên, xã Hà Trung, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung chia sẻ: Tôi thấy không khí trong bệnh viện rất trong lành, sạch sẽ, không còn mùi khói thuốc như trước. Bác sĩ, điều dưỡng luôn quan tâm, chăm sóc tận tình nên tinh thần của tôi cũng thoải mái hơn, sức khỏe ổn định hơn.

Những phản hồi tích cực từ người bệnh chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc, đồng thời là động lực để bệnh viện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động này trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên, BSCKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cho biết: Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc là việc làm quan trọng và cần thiết nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho người bệnh, người nhà và cán bộ y tế. Thời gian qua, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân và người nhà hút thuốc tại phòng bệnh, khuôn viên bệnh viện hầu như không còn. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTHTL; tăng cường giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc; đồng thời gắn xây dựng môi trường không khói thuốc với việc xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Tô Hà