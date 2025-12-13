Khởi sắc bản Pùng

Chúng tôi trở lại bản Pùng, xã Quang Chiểu vào một buổi sáng khi những triền núi còn phủ lớp sương mỏng như tấm voan bồng bềnh. Con đường dẫn vào bản đã được bê tông hóa, hai bên là những căn nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa...

Bà con bản Pùng thu hoạch lúa nếp Cay Nọi.

Mở hướng xuất khẩu lao động

Đón chúng tôi trước nhà văn hóa bản là bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Lương Văn Liếp. Anh chậm rãi thông tin: Bản Pùng hiện có gần 250 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu. Hơn mười năm trước, nói đến bản Pùng là người ta nhớ ngay cảnh bà con lam lũ, sống bám vào nương rẫy, chủ yếu trồng ngô, trồng sắn, trồng xoan... mà cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng. Cái ăn thiếu trước hụt sau, nhà cửa tạm bợ, đường sá mưa xuống là lầy lội. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khi đó chiếm hơn 70%, tài sản đáng giá nhất của nhiều gia đình chỉ là vài ba con lợn, con gà.

Thay đổi của bản vùng biên bắt đầu đến khi cấp ủy, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể trong bản đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con dần hiểu về vai trò của lao động có tay nghề, hiểu rằng xuất khẩu lao động có thể là cơ hội lớn để đổi đời. Những lớp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội được tổ chức ngay tại bản, giúp người dân mạnh dạn đăng ký tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Một trong những hộ tiên phong cho con đi xuất khẩu lao động ở bản là gia đình ông Vi Hồng Inh. Khi có chương trình, ông đã mạnh dạn cho con trai là Vi Văn Hiếu đi làm việc tại Hàn Quốc bằng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Những khoản thu nhập gửi về hàng tháng giúp gia đình ông Inh vươn lên khá giả, xây được căn nhà mới trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Những chuyến xuất ngoại đầu tiên là cú hích quan trọng cho phong trào của địa phương. Số lượng người xuất khẩu lao động ở bản ngày một tăng nhanh. Đến nay, bản Pùng đã có gần 90 lao động đang làm việc ở các nước, mỗi năm, số tiền ngoại tệ gửi về lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đi dọc con đường trung tâm bản, không khó để nhận thấy sự khác biệt. Những ngôi nhà mái bằng, nhà hai tầng khang trang mọc lên giữa núi rừng xanh thẫm. Ti vi, tủ lạnh, xe máy, thậm chí cả ô tô trở nên quen thuộc trong nhiều gia đình. Hạ tầng thiết yếu thay đổi, đường nội bản, liên bản được bê tông hóa. Cầu, cống được xây kiên cố, điện lưới quốc gia phủ khắp từng nóc nhà. Trường học được sửa sang sạch đẹp, nhà văn hóa bản trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng. Chiều đến, tại khu nhà văn hóa bản, người dân lại kéo về giao lưu văn hóa, thể thao...

Phát huy thế mạnh địa phương

Điều làm cán bộ của bản vui mừng nhất không chỉ ở những căn nhà mới, mà là tư duy của người dân thay đổi. Nhiều lao động sau khi từ nước ngoài trở về đã mang theo tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Không ít hộ mạnh dạn mở cửa hàng buôn bán, dịch vụ nhỏ; số khác đầu tư chăn nuôi, trồng trọt bài bản hơn. Nhịp sống mới len lỏi vào từng mái nhà, từng thửa ruộng.

Kinh tế nông nghiệp cũng được cơ cấu lại. Bản Pùng đang tập trung phát triển giống lúa nếp Cay Nọi - một sản phẩm thế mạnh đặc trưng của bản và cả xã khi đã được công nhận sản phẩm OCOP, thị trường ưa chuộng. Bên cạnh đó, bà con bản Pùng duy trì hơn 10ha sắn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm dần theo hướng hàng hóa. Nhiều hộ đã vươn lên có thu nhập cao, tiên phong trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhờ những nỗ lực đó, năm 2020 bản Pùng được công nhận đạt chuẩn NTM. Bà con đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành bản NTM kiểu mẫu. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa được hưởng ứng tích cực. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất làm đường, góp công dọn vệ sinh môi trường, cùng nhau xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Theo định hướng phát triển của xã Quang Chiểu, xuất khẩu lao động tiếp tục được coi là giải pháp trọng tâm. Chính quyền xã sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp nhiều hộ gia đình có thêm cơ hội nâng cao thu nhập. Cùng với đó, xã chú trọng phát triển các sản phẩm thế mạnh đặc trưng của địa phương như lúa nếp Cay Nọi; phát triển du lịch cộng đồng.

Chiều buông nhanh giữa núi rừng biên viễn. Trên sân nhà văn hóa bản, trẻ con vẫn nô đùa, tiếng nói, tiếng cười vang lên rộn rã. Một bản vùng biên nghèo khó ngày nào, giờ như khoác lên chiếc áo mới - chiếc áo của sự ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Đình Giang